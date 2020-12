Akvapark v Košiciach dostal zelenú

Po roku sporov a naťahovaní o plaváreň sa radnica s poslancami dohodla.

9. dec 2020 o 15:12 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Staromestskí poslanci v utorok popoludní schválili predaj Mestskej krytej plavárne mestu za 700-tisíc eur.

O prevzatie plavárne sa primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) pokúšal viac ako rok.

Vo svojej volebnej kampani totiž sľuboval vytvorenie akvaparku v meste.

Doteraz však nenašiel dohodu so Starým Mestom.

Rokovania začal Polaček na symbolickej sume 1 euro, čo zapríčinilo nevôľu staromestskej samosprávy.

O jeden hlas

Nasledovali obviňovania z neschopnosti a mediálne prestrelky medzi primátorom a staromestským starostom Igorom Petrovčikom (exSpolu).

Keď pred tromi týždňami staromestskí poslanci schvaľovali iba zámer predaja bez kúpnej ceny, návrh prešiel len tesne s rozdielom jedného hlasu.

Viacerí poslanci deklarovali, že predaj za ponúknutú sumu nepodporia.

Vedenie mesta označili za neseriózne.

V utorok sa však už nenašiel jediný staromestský poslanec, ktorý by hlasoval proti predaju plavárne.

Zavážili zamestnanci

Ešte pred troma týždňami bol proti aj poslanec Martin Konečný (OĽaNO), teraz hlasoval za predaj plavárne mestu.

Vysvetľuje to kritickou situáciou na plavárni a zamestnancami, ktorým hrozili po Novom roku výpovede.

„Rozprávali sme sa, čo ďalej, zvažovali sme možnosti, boli sme v kontakte s riaditeľom plavárne. Pre mňa bolo kľúčových 30 zamestnancov a čo bude s nimi ďalej. Akonáhle primátor garantoval, že ich preberie a neskončia na úrade práce, bol to jeden z argumentov, kvôli ktorému som zahlasoval za predaj.“

Hovorí, že nemali inú možnosť.

Plaváreň má nulové tržby a bude ich mať ešte nejaké obdobie.

„Situácia bola kritická a dospela do takého bodu, že aj keď som najprv nesúhlasil so sumou, musel som zohľadniť, že by sa zavrela plaváreň a ľudia by skončili na úrade práce.“

Priestor na zvyšovanie kúpnej ceny za plaváreň už nevidel.

Podľa neho bola nevôľa mestských poslancov dávať peniaze z mestského rozpočtu Starému Mestu.

V dvoch splátkach

V súčasnosti je bazén napustený a minimálne ohrievaný. Je to lacnejšie ako bazén vypustiť a znovu napustiť.

„Ďalej by sme museli platiť energie, zamestnancov a úvery. Je to ako keď totálne dôjde munícia, nebola iná možnosť,“ myslí si Konečný.

Staré Mesto dostane prvú splátku do konca marca 2021, viac ako 250-tisíc ostane každý rok v rozpočte mestskej časti.

Podľa poslanca sa budú peniaze rozdeľovať do všetkých obvodov.

Zároveň ju už Staré Mesto nebude musieť dotovať 250-tisíc eurami ročne.

Primátorove sľuby

Primátor hovorí o fantastickej správe pre Košice.