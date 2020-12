Kam sa posunie riešenie parkovania, keď EEI odíde? Nevidno žiadny plán

Poslanci kritizujú vedenie mesta, že stále nič nepredložilo.

12. dec 2020 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Od nástupu nového primátora Košíc Jaroslava Polačeka (nezávislý) uplynuli v týchto dňoch dva roky. Pod nezanedbateľným vplyvom zbabranej parkovacej politiky zo strany jeho predchodcu Richarda Rašiho (predtým Smer, teraz Hlas) došlo k zásadnej obmene aj v mestskom zastupiteľstve.

Ani v polovici volebného obdobia však nie je známy žiadny konkrétny zámer, plán alebo projekt, kam sa bude v metropole východu uberať systém parkovania po definitívnom odchode parkovacej firmy EEI.

Ten sa pritom očakáva buď ihneď po právoplatnom verdikte súdu o neplatnosti nájomnej zmluvy, alebo najneskôr za 1 a pol roka - na konci júla 2022, keď uplynie 10-ročná doba, na ktorú bola uzavretá medzi mestom a EEI.

Len ďalšie automaty, auto i niekoľko miest

„Chceme ďalej rozvíjať parkovací systém, pripravujeme nákup ďalších parkomatov a označili by sme aj niekoľko ďalších parkovacích miest,“ reagoval Polaček na našu otázku, kam by sa malo posunúť parkovanie hneď po konci súkromnej firmy v Košiciach, resp. do komunálnych volieb v novembri 2022.

V pripravovanom rozpočte na budúci rok uvažuje mesto o vyčlenení sumy nielen na kúpu automatov, ale aj kontrolného vozidla, ktoré by dokázalo automaticky zistiť, či užívateľ parkovacieho miesta v danom čase má zaň aj zaplatené parkovné.

„Naším hlavným zámerom je, aby parkovacie miesta zabraté rôznymi ‚čiernymi pasažiermi‘ mohli byť hlavne v rezidentských lokalitách uvoľnené pre rezidentov a tí ich aj využívali,“ uviedol.

Oproti EEI to neznamená žiadny posun v modernizácii a rozvoji parkovacieho systému. Pritom parkovanie je vo viacerých mestských častiach pre nedostatok parkovacích miest obrovským problémom.

Primátor je spokojný s tým, že samospráva má pod kontrolou hlavne príjmy cez SMS parking, cez webovú aplikáciu (QR kódy) a 39 vlastných parkomatov, ktoré nainštalovalo v máji 2019.

EEI má zas príjmy z prevádzky 123 parkovacích automatov v centre mesta a rezidentských lokalitách i zo šiestich závorových parkovísk.

Motoristi teda v Košiciach platia parkovné už vyše roka a pol duálne - mestu alebo firme.

„Systémovo a technicky sme nastavení na to, že ak by EEI vrátila mestu aj zostávajúcu časť systému, vedeli by sme si ho v spolupráci s mestskou políciou vo veľmi krátkom čase začať prevádzkovať plne vo vlastnej réžii,“ popísal primátor, čo by malo nastať, keď firma najneskôr od augusta 2022 skončí.

Zdôraznil, že všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o platenom parkovaní (prijaté v predchádzajúcom volebnom období), ktoré určuje ceny parkovania, jednotlivé rezidentské lokality, štruktúru parkovacích kariet, platí aj naďalej bez ohľadu na to, či EEI bude alebo nebude pôsobiť v Košiciach.

„EEI od nás začiatkom roka dostala ponuku, že po jej definitívnom odchode z mesta jej vyplatíme 950 000 eur na základe znaleckého posudku ako cenu za jej doterajšie investície. Išlo by o parkomaty, kamery, závorové systémy, ostatnú techniku a majetok, ako sú napríklad vytvorené parkovacie miesta, ktorý by prešiel do majetku mesta. V súčasnosti je zostatková hodnota nižšia a každým dňom sa znižuje,“ poznamenal Polaček.

EEI ešte v roku 2018 žiadala za predčasné ukončenie pôsobenia v Košiciach a odovzdanie celého systému 7 miliónov eur. Potom sa spomínala suma okolo 2 miliónov.

Firma samotná sa neskôr už nechcela verejne vyjadrovať, za koľko konkrétne by to bola ochotná urobiť aktuálne.

Strojný veril, že to bude už vyriešené, Lörinc je sklamaný

Aktivista proti EEI, mestský poslanec a predseda poslaneckého Klubu aktivistov a nezávislých (KAN) Ladislav Strojný nie je spokojný s tým, že stále nie je na stole žiadna nová koncepcia parkovania.