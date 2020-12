Mal zomrieť, pol roka po podaní lieku hrá Alex so sestrou naháňačky

Uplynulý rok bol pre rodinu zázračný.

25. dec 2020 o 0:00 Monika Almášiová

KOŠICE. Na rok 2020 budú mnohí spomínať ako na jeden z najnáročnejších, v pamäti navždy zostane aj v rodine Brdárskych.

Pre malého Alexa, ktorého v januári spoznalo celé Slovensko to bol rok, v ktorom získal šancu na nový život.

„Alex sa narodil v júli 2018, v piatich mesiacoch prestal hýbať nožičkami. Mali sme osláviť jeho prvé Vianoce, no už sme riešili, že má vážny zdravotný problém,“ spomína Alexova mama.

Minuloročné Vianoce už dostával chlapček injekcie do miechy, ktoré mali zastaviť odumieranie svalov a mama Monika s otcom Marekom uvažovali, ako zoženú do pol roka 2,1 milióna amerických dolárov.

Toľko totiž stojí najdrahší liek na svete, ktorý ako jediný dokáže vyliečiť spinálnu svalovú atrofiu prvého stupňa.

Neverili do poslednej chvíle

V januári odštartovala obrovská zbierka a celé Slovensko sa spojilo, aby pomohlo nielen Alexovi, ale aj ďalším trom deťom s týmto ochorením, ktoré končí smrťou.

Vyzbierať dostatok peňazí sa podarilo.

Rodičia uhradili 2 042 250 eur za liek 28. apríla a hneď v máji mu bol v Budapešti podaný.

„Budeme na tento rok spomínať do konca života. Zviedli sme boj so systémom a so slovenskými lekármi, ktorí nemali záujem hľadať možnosti. Potom prišli tí z Budapešti a dali nám obrovskú nádej, že sa to podarí,“ vracia sa do spomienok Monika Brdárska.

„So zbierkou mi veľmi pomáhali kamarátky, potom médiá. Ľudia boli fantastickí. Hoci už bol zaplatený liek na ceste, stále sme neverili, že je to reálne, aj sme si hovorili, že kým ho nedostane, ešte sa netešíme.“

Starostlivosť v Budapešti

Na starostlivosť lekárov v Budapešti nemá jediné zlé slovo.