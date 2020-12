Má deväťdesiat a denne zájde do ateliéru, kde tvorí krásne diela

Nesúhlasím s improvizáciou ani s náhodou, hovorí Tibor Gáll.

13. dec 2020 o 0:00 Tatiana Snitková

KOŠICE. V auguste oslávil výtvarník Tibor Gáll deväťdesiat rokov, no tvorby sa nevzdáva.

Do ateliéru si to zamieri každý deň. A keďže z bytu na 3. poschodí to má doň 15 schodov, napĺňa aj radu lekárov, podľa ktorých sa má dostatočne pohybovať.

„Táto skutočnosť, táto moja pracovná aktivita, mi v značnej miere pomáha pri mojich myšlienkových aj zdravotných pochodoch. V mojom veku tieto veci môžu pôsobiť buď škodlivo, alebo, ako v mojom prípade, veľmi blahodarne. Keby som toto nerobil, bolo by to veľmi zlé,“ vyznáva sa maliar.

Zdolať tých pätnásť schodov preňho nie je maličkosť. Už po nich nevybehne tak, ako pred vyše šesťdesiatimi rokmi, keď dostal najprv ateliér a krátko nato aj byt pod ním.

Do ateliéru teraz v zime chodí dopoludnia na dve – tri hodiny, popoludní pracuje zo dve hodiny. Keďže rád tvorí za denného svetla, tieto pochmúrne zimné dni považuje za svojho psychického nepriateľa. Ale nechce zaháľať, a tak pri umelom svetle viac číta alebo si pripravuje grafiku, robí veci, ku ktorým denné svetlo tak nepotrebuje.

A vysvetľuje, prečo má v druhej časti ateliéru, v tej, kde tvorí, momentálne neporiadok.

„V lete som tu do večera a maľujem, kým mi to denné svetlo dovolí. Teraz mám na štafliach obraz, ktorý maľujem cez deň a keď sa vrátim popoludní, dávam si do poriadku staré archívy.“

O tom, že sa rodák z Košíc po skončení štúdií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave vrátil na východ, rozhodla aj taká prozaická vec. V hlavnom meste so snahou získať priestory na tvorbu neuspel. A napokon vrátiť sa ho primali aj úzke rodinné väzby.

Nikdy to neoľutoval, aj keď umelecké zázemie v Bratislave bolo oveľa prajnejšie. Na druhej strane sa do Košíc či Prešova vrátili len sochári Ján Máthé a František Patočka.