Prímestské autobusy v Košickom kraji budú premávať po novom

Zmeny sú reakciou na nový železničný grafikon.

10. dec 2020 o 12:06 TASR

KOŠICE. Spoje prímestskej autobusovej dopravy, ktoré v rámci Košického samosprávneho kraja (KSK) prevádzkujú dopravcovia Arriva Michalovce a eurobus, budú od nedele premávať podľa nových cestovných poriadkov.

Viaceré úpravy nadväzujú na zmenu grafikonu železničnej dopravy, ktorý začne platiť v rovnaký deň.

Cestujúci by si preto mali vopred skontrolovať linky a spoje, ktoré plánujú využiť, informoval Úrad KSK.

"Počet kilometrov, ktoré autobusy najazdia, síce nebude vyšší, no dôjde k optimalizácii niektorých spojení. Zároveň pribudnú ďalšie expresné spoje, ktoré zrýchlia prepravu cestujúcich, dôjde k rozšíreniu služby autobusov na zavolanie či k zavedeniu nových spojov pre študentov. K zlepšeniu dopravnej obslužnosti v našom kraji dochádza aj vďaka dobrej spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko," povedal v tejto súvislosti predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).

Zmeny najmä na Spiši

Snahou bolo prispôsobiť autobusové spoje tak, aby plynulo nadväzovali na jednotlivé vlakové spojenia.

„Výrazné zmeny nastali najmä na Spiši. Pre rekonštrukciu železničného uzla Žilina prídu rýchliky do Košíc o desať minút neskôr a z Košíc budú odchádzať o desať minút skôr," informoval Radovan Hužvík, konateľ spoločnosti IDS Východ, ktorej zakladateľmi sú KSK a Prešovský samosprávny kraj (PSK).

Na úpravách nového cestovného poriadku spolupracovalo aj oddelenie dopravy Úradu KSK a obaja zmluvní autobusoví dopravcovia kraja.

Zmeny vychádzajú z podnetov od starostov obcí, dopravcov, ale aj pripomienok cestujúcej verejnosti.

Nové expresné spojenia

V upravenom cestovnom poriadku pribudne aj ďalšie expresné spojenie medzi Sobrancami a Košicami.

Odchod linky zo Sobraniec bude v pracovných dňoch o 7.10 hod. s príchodom do Košíc o 8.50 hod.

Ďalší expresný spoj vzniká zrýchlením spoja o 15.45 hod. z Michaloviec do Košíc a spoja z Košíc o 18.00 hod. s príchodom o 19.33 hod. do Sobraniec.

V aktuálnych cestovných poriadkoch sú už plánované aj nové expresné spojenia medzi Košicami a Rožňavou s pokračovaním do Dobšinej alebo Revúcej.

K ich zavedeniu však dôjde až na základe rozhodnutia KSK po spomalení šírenia nákazy novým koronavírusom a zrušení opatrení na obmedzenie mobility.

„K významným zmenám patrí aj vylepšené spojenie na rýchliky v železničnej stanici Rožňava z mesta Rožňava a priľahlých obcí. Dobrou správou je, že v novom cestovnom poriadku sú naplánované aj turistické spojenia, ktoré počas leta zabezpečia lepšiu dostupnosť Slovenského raja zo severnej aj južnej časti východného Slovenska. Konkrétne to bude spojenie Spišská Nová Ves - Telgárt cez Grajnár a Dedinky, a tiež Rožňava - Dobšiná - Dedinky," priblížil Hužvík.

Ďalšie zmeny

V novom cestovnom poriadku zavádza Košický kraj čiastočné taktové cestovné poriadky - linka Spišská Nová Ves - Poráč, nové dopravné spojenia pre študentov zo Stredy nad Bodrogom cez Zemplín a Cejkov do Trebišova, ranné spojenie pre obyvateľov obcí od Oborína až po Bánovce nad Ondavou a predĺženie spoja do Trhovišťa s prestupom na expresný spoj do Košíc.

Pre študentov z časti Fejséš v Kráľovskom Chlmci je zavedené nové spojenie do Čiernej nad Tisou.

Okrem toho kraj rozširuje ponuku tzv. autobusov na zavolanie, a to do obcí Veľká a Malá Tŕňa.

Zároveň podľa KSK dochádza k obmedzeniu dopravných služieb tam, kde existujú iné dopravné alternatívy alebo je preukázaný nezáujem cestujúcich, napríklad zrušenie jedného páru spojov zo Sobraniec do Prešova.

Obyvateľov Košického kraja sa budú týkať aj plánované zmeny v cestovných poriadkoch zmluvných dopravcov PSK, ktoré vstúpia do platnosti 1. januára 2021.