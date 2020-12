Infektológ Jarčuška: Ak chceme aké-také Vianoce, musíme dodržiavať opatrenia

Rozsvietenie stromčeka a Mikuláš pritiahli stovky ľudí, chýbali rúška aj rozostupy.

11. dec 2020 o 0:00 Monika Almášiová

KOŠICE. Mesto Košice tento rok zrušilo trhy aj všetky tradičné podujatia, ktoré ľudí sprevádzali adventom.

Pod vianočným stromčekom na Hlavnej ulici nevybudovali ani pódium, jediné, čo zostalo je svetelná výzdoba a rozsvietenie výzdoby so stromčekom v predvečer Mikuláša.

Jedlo a nápoje si mohli ľudia vychutnať na reštauračných terasách, od piatka už toto možné nebude.

Hoci mesto na otvorenie Vianoc nepozývalo a prízvukovalo, že sa všetko rozsvieti v tichosti, k vianočnému stromu prišli stovky ľudí s deťmi.

„Aj som sa trochu vyľakal,“ zhodnotil sobotnú situáciu primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

Mesto nepozývalo, sociálna sieť áno

Po našich otázkach, kde sa stala chyba a rozsvietenie neprebehlo podľa plánu a teda s minimom ľudí, hovorca mesta Vladimír Fabian upozornil, že oni nikoho nepozývali.

„K verejnosti nešlo od nás nič. Ľudia prišli z vlastnej iniciatívy, nie sme zodpovední za každého človeka, ktorý je na Hlavnej.“

Faktom je, že na sociálnych sieťach sa informácia o otvorení Košických rozprávkových Vianoc rozšírila.

Stránka Akcie v Košiciach pripravila pozvánku s konkrétnym časom aj dodatkom, že „na Hlavnej ulici zajtra (v sobotu, pozn. red.) potešia všetky dobré deti a určite i dospelých Mikuláš, Čert aj Anjel.“

Nechýbala ani správa o podávaní primátorského punču. „Ak niekto z vlastnej iniciatívy zverejní pozvánku, ide to mimo nás,“ zhodnotil Fabian.

Mikuláš mal byť v pohybe

Na rodiny s deťmi fungovala informácia o Mikulášovi a jeho pomocníkoch ako magnet.

Mesto si jeho vystúpenie objednalo 30. novembra a zaplatilo zaň 350 eur.

„Konzultovali sme to s RÚVZ, odporučili nám, aby bol v pohybe. Preto sme sa dohodli, že urobí dva okruhy a pôjde preč,“ hovorí Fabian.

„Mali sme tam mestských policajtov, ktorí sa snažili ľudí upozorňovať, aby mali rúška a dodržiavali odstupy, ale to množstvo bolo naozaj veľké,“ dodal.

Rúško však vo výsledku nemal ani Anjelik a Mikulášovi zakrývala nos a ústa jedine brada.

Epidemiologické riziko

Infektológ Pavol Jarčuška je dôrazne proti tomu, aby sa na jednom mieste zhromažďovalo viac ľudí, aj keď ide o exteriér.

„Pokiaľ sa na jednom mieste ocitne viac ľudí, mali by dodržiavať dvojmetrové odstupy a mali by mať rúška. Ak toto bolo splnené, tak epidemiologické riziko nebolo, ale nebol som tam, nemôžem to posúdiť.“

Podľa fotografií je evidentné, že obe požiadavky splnené na sto percent neboli.

„Riziko nie je vysoké, ale stále existuje, ak nie sú dodržané opatrenia. Riziko nákazy sa zvyšuje, ak tam ľudia aj niečo konzumovali,“ hovorí Jarčuška.

Vraciame sa späť

Podľa infektológa by bolo rozumné zrušiť všetky podujatia, ktoré v sebe nesú potenciálne riziko väčšieho zhromažďovania ľudí.

„Ak chceme mať aké-také Vianoce, mali by sme teraz robiť všetko preto, aby sme ich mali. Zabezpečiť čo najmenej mobility a dodržiavať opatrenia. Tie teraz veľmi slabo dodržiavame. Momentálne máme nárast počtu infekcií. Už minulý týždeň sme avizovali, že rastie reprodukčné číslo, čo je veľmi zlý signál. Počet pacientov v nemocniciach narastá a ešte narastať bohužiaľ bude, to už vidíme aj dnes.“

Jarčuška mieni, že sa vraciame naspäť do obdobia spred celoplošného testovania.

„Chápem, že ľudia sú už vyčerpaní, ale vieme, ako sa vírus správa a bez dodržiavania opatrení to nepôjde, miernejšie nebudú.“

Rozumné nakupovanie

Šanca na zmiernenie môže prísť až keď sa začne na Slovensku s očkovaním.

„Určite sa zmiernia, ak bude zaočkovaný určitý počet ľudí, a tu vzniká ďalšia otázka, koľko percent ľudí sa dá reálne zaočkovať. Prieskumy nie sú ružové a ľudia si neuvedomujú, že to môže postihnúť kohokoľvek. Dnes máme množstvo nakazených mladých ľudí, ktorí sú v kritickom stave."

Jarčuška radí, aby aj predvianočné nakupovanie bolo premyslenejšie.

„Dodržiavanie odstupov by malo byť kontrolované aj v nákupných centrách. Nakúpim si síce darčeky, ale skončím v nemocnici? Veď to je nezmysel,“ dodáva.