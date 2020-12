Most pri Kysaku nahradí súprava, pripomínajúca lego

Pozostávať má z tisícok dielcov, postavia ju po zbúraní predošlého.

12. dec 2020 o 0:00 Kristián Sabo

KYSAK, VEĽKÁ LODINA. Hoci zrútený most medzi Kysakom a Veľkou Lodinou búrajú bagre už niekoľko dní, obyvatelia priľahlých obcí netrpezlivo čakajú na náhradné premostenie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Starý most, ktorý sa zrútil do Hornádu, by mal byť odstránený do 18. decembra.

Súvisiaci článok Do ruín mosta pri Kysaku sa zahryzli bagre. Hasiči vykladajú náhradný most Čítajte

Potom majú ženisti zo Serede postaviť provizórne premostenie rieky, aby ľudia počas zimných mesiacov nemuseli využívať obchádzkovú trasu.

Jednotlivé diely budúceho mosta už priviezli ku Kysaku hasiči z Humenného na šestnástich nákladných autách, niekoľko súčiastok má dôjsť ešte z Čadce.

Postupne vyložili dielce prvkov ťažkej mostnej súpravy (ŤMSÚ) od Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR.

Ako sme sa dozvedeli, brehy Hornádu nie je možné premostiť pontónovým mostom, keďže takýto druh mostov je umiestňovaný na vode.

To by spôsobilo vzostup vodnej hladiny Hornádu až natoľko, že by to mohlo čiastočne zaplaviť obchádzkovú trasu od spadnutého mosta do Veľkej Lodiny.

Každý most je iný, kvôli dĺžke

Zaujímalo nás, či tento „skladaný“ most už niekde pomohol a kde bol naposledy namontovaný.