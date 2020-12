Víťazi ceny za komunikačný dizajn: Košice sú pre Bratislavu stále exotika

Vyhrali v kategórii animácie a video.

13. dec 2020 o 0:00 Lenka Haniková

PAĽO MATIA a ROBO RAMPÁČEK z košického multimediálneho štúdia Onomatopoje sú víťazmi Národnej ceny za komunikačný dizajn 2020 v kategórii animácia a video. Medzinárodnú porotu zaujalo video s názvom Na peróne v New Yorku, ktoré zobrazuje cestu divadelného tímu Na peróne do Ameriky.

Ako by ste popísali vaše víťazné video?

Matia: Mne sa páčilo, ako to popísali. Spájali kombináciu slov, že je nevídané, čo sme spravili. Je to mini dokument záznamu cesty z New Yorku doplnený o hravé typografické prvky. Veľmi dôležitým aspektom je rozhovor Róberta a Peťa Kočiša. Peťo Kočiš je herec divadla Na peróne. Celé video sprevádza spomienkovým vysvetľovaním na New York a hovorí aj o tom, ako cesta vznikla. Snažil sa byť v rozhovore veľmi prirodzený. Z pozície herca, ktorý celú tú atmosféru New Yorku zažil, to nijako neprikrášľoval.

Rampáček: Peťo Kočiš tomu dal naozaj ľudský rozmer. Jeho spomínanie je veľmi výrazný aspekt. Dôležitý je aj Nikolas Bernáth. Divadlo na peróne si do New Yorku zobralo kameramana, ktorý natočil a zostrihal video. Nám to následne pristálo na stole s tým, že divadlo malo inú predstavu. O záberoch, ktoré sme išli nanovo celé prerobiť, sme spravili s Peťom rozhovor. Vďaka tomu sme to ozvláštnili.

Aká bola spätná väzba od poroty, čo ju zaujalo?

Matia: Išlo to mimo nás. Nám bola doručená informácia, že sme postúpili na vernisáž, potom do finále a tak, že sme vyhrali. Komunikácia s porotou nebola žiadna.

Rampáček: Cez potlesk kamarátov sme nepočuli odôvodnenie.

Ako nad takou témou premýšľate, na čo je dôležité sústrediť sa?

Matia: Dôležité je spomenúť, že máme dlhodobý vzťah s divadlom Na peróne. Znamená to, že ich a naše očakávania sa stretli. Dali nám veľký kreatívny priestor aj dôveru.

Rampáček: Od pôvodného videa sme sa totiž veľmi odklonili.

Matia: Áno, pôvodné video bol klasický záznam, do ktorého vložíte hudbu a zostriháte ho. V podstate to takto robíme aj my, ale v tomto prípade to nefungovalo.

Ako máte pri výrobe rozdelené úlohy?

Rampáček: Ja to dávam dokopy z dramaturgického a scenáristického pohľadu. Následne príde do strižne celý materiál a Paľo tomu dá nový šat.

Matia: Robo niekedy zvykne aj niečo predstrihať a ja to potom už len kazím. Vstupujem do toho s punkovou náladou, ako malý chlapec, začnem sa s tým hrať. Robo má uhladenejší spôsob filmového prejavu ako ja.

Ako dlho ste pracovali na videu?