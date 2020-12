Veronika Rabada: Keď ma oslovili pre pieseň k rozprávke, skoro som odpadla

Minulý rok nestihla ani vystúpenie dcérky.

25. dec 2020 o 0:00 Monika Almášiová

Vianočné piesne majú v repertoári hudobníkov zvláštne miesto. Aj košická speváčka VERONIKA RABADA veľmi túžila nahrať vianočný album. Svoj sen si splnila pred dvoma rokmi a pred rokom jej do pracovného života prišla ďalšia nová skúsenosť. K vianočnej rozprávke Čarovný kamienok naspievala titulnú pieseň V tichu. Hoci je tento rok advent bez koncertov, speváčka voľný čas využíva na prípravu sviatkov a tešenie sa z maličkostí. Sú to už asi posledné sviatky, kedy sa jej podarí udržať tajomstvo Vianoc pred malou dcérkou.

Kedy na vás tento rok dýchla vianočná nálada?

- Keď napadol tento rok prvý sneh, deti sa z neho neskutočne tešili, nevedeli sa dočkať ako sa v ňom vyšantia a postavia snehuliaka. Bolo úžasné ich pozorovať, opäť som si pri nich uvedomila, ako nám dospelým chýba radosť z obyčajných veci, ktoré nás obklopujú. Ešteže máme deti, ktoré nám to nezabudnú pripomenúť. Zhodou okolností nasnežilo tento rok prvýkrát na prvú adventnú nedeľu - to je tiež krásny symbol blížiacich sa Vianoc. S prvou zapálenou sviečkou prišla aj vianočná atmosféra.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ladíte sa aj vianočnými pesničkami? Ktoré vyhrávajú, tie slovenské či české, alebo zahraničné?

- Hudba a správy musia byť každé ráno, takže v tomto predvianočnom čase počúvam to, čo nám zahrá rádio a už hrajú aj vianočné veci. Občas zaznie niečo úplne nové, sledujem aj sociálne siete a tento rok sa vyslovene roztrhlo vrece s vianočnými pesničkami od slovenských muzikantov. Je super, že sa tvoriť neprestalo. Takže pred Štedrým dňom počúvame aj zahraničné, aj slovenské novinky, no počas Štedrého dňa milujem počúvať vianočný album Christmas -Michael Bublè, ale už keď sa zvečerieva, tak prechádzam na inú hudbu, napríklad minulý rok sme počúvali vianočné CD od Poddukelského umeleckého ľudového súboru a to bola nádhera.

Pred dvoma rokmi ste si splnili sen o vlastnom vianočnom albume, bola to dlhá cesta?

- Je to pravda, bol to môj sen, keď si ho občas v aute pustím, nemôžem uveriť, že naozaj je. Podľa mňa je pekný, príjemný, všetci moji muzikanti, ktorí na ňom pracovali, urobili kus roboty a ja som im za to nesmierne vďačná. Materiál naň bol dlhšie pripravený. Pri skúškach sme prežili nádherný čas, len sme si museli vianočnú atmosféru navodiť už v lete, keďže sa začal chystať oveľa skôr, aby sme to stihli. Teraz mi je akurát trochu smutno, pretože toto sú prvé Vianoce po troch rokoch, počas ktorých nekoncertujeme a teda si pesničky ani nezahráme.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/XfPB5vriYUc

Na konte máte ale aj ústrednú pieseň k minuloročnej vianočnej rozprávke V tichu. Ako vznikala?

- Pieseň vznikala od momentu ako mi volali, že si ma režisérka Kristínka Heczegová vybrala, aby som titulnú pieseň vytvorila. Skoro som odpadla. Hneď som začala nad pesničkou uvažovať, môj brat Peťo preštudoval celý scenár a na jeho základe napísal k pesničke text. Ja som vymyslela melódiu, do ktorej som veľmi chcela dať nosný motív, ktorý by bol v celej rozprávke. Napokon som takú melódiu objavila, bola to ľudová pieseň Ej, hora, hora. Tak som pesničku dala zharmonizovať Mišovi Brandysovi - môjmu huslistovi, potom doaranžovať Matúšovi Pavlíkovi a nakoniec to pre orchester aranžoval Adrián Harvan. A to bola nádhera. Bola som pri nahrávaní, bol to neskutočný zážitok.

Ste taká rodinka, že jedna z vecí, ktoré si užívate na Vianociach je práve leňošenie pred televízorom s rozprávkami?