Štartovacie bývanie. Košice chcú stavať v mestskej pamiatkovej rezervácii

V ochrannom území Starého Mesta môže vyrásť menšia bytovka.

19. dec 2020 o 0:00 Katarína Gécziová

KOŠICE. Mesto sa snaží vylepšiť štatistiku nájomných bytov. Rozhodlo sa investovať do výstavby bytového domu, prípadne súboru.

Stavať plánuje na Jesenského 4, teda v Starom Meste na území ochranného pásma Mestskej pamiatkovej rezervácie. Územie je ohraničené ulicami Jesenského, Masarykova, Svätoplukova a Kmeťova.

Dotknutý pozemok vlastní mesto, ktoré chce výstavbu financovať zo Štátneho fondu rozvoja bývania, prípadne prostredníctvom komerčného úveru.

Podľa predbežných zámerov by mala bytovka byť 3 až 4-podlažným objektom s odhadovaným počtom 60 bytov. Mali by byť 1,5-izbové, a to vrátane kuchyne či kuchynského kúta ako súčasti obytnej miestnosti a samostatnej spálne. Byty s dvomi izbami by mali zahŕňať kuchyňu, obývačku a spálňu.

Porota so šéfarchitektom

Vyhlásená je anonymná architektonicko-urbanistická súťaž, z ktorej by mal vzísť víťazný návrh. Magistrát očakáva projekty do konca januára budúceho roka. Vyhodnotiť ich chce do 19. februára.

O víťazovi rozhodne päťčlenná porota, ktorej členom bude i súčasný šéfarchitekt Košíc Martin Jerguš. Tvorca úspešného projektu získa 10-tisíc eur, ďalší po 6 a 4-tisíc eur.

Mesto odhaduje celkové náklady na zákazku 182-tisíc eur bez DPH. V tom sú zahrnuté ceny pre tvorcov návrhov, vyše 157-tisíc eur by mali zastrešiť rozbory, zamerania, realizačný projekt, inžinierska činnosť či autorský dozor.

Vyhlásenie tejto architektonicko-urbanistickej súťaže zdôvodňuje primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) tým, že úlohou mesta nie je len stavať nájomné byty, ale ukázať aj trendy, ako by takéto bývanie mohlo vyzerať.

Aké budú podmienky

Byty na Jesenského by mali prioritne slúžiť mladým rodinám ako štartovacie bývanie. Záujemcovia pritom budú musieť splniť niekoľko podmienok.