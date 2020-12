Prešla cestu od svetskosti k svätosti. Sáru Schalkházi popravili fašisti

Dcéra známeho hoteliera je prvou blahoslavenou Košičankou.

27. dec 2020 o 0:00 Milan Kolcun

KOŠICE. Vianočné sviatky roku 1944 neboli veselé. Ani šťastné a pokojné.

Vojna ničila osudy a životy ľudí. Jednou z nich bola aj rodáčka z Košíc. A tak sa 27. december stal dňom smrti, čiže zrodenia pre nebo blahoslavenej Sáry Schalkházi (Salkaházi).

Narodila sa 11. mája 1899 v Košiciach.

Bola svetáčka, veď jej starý otec bol jeden z najbohatších Košičanov. Vlastnil najluxusnejší hotel v meste, ktorý pomenoval po sebe, Hotel Schalkház.

Sára chodievala po baroch, mala frajera, bola vášnivou fajčiarkou. Zaujímala ju novinárčina a život. Postupne však prichádzala na to, že nie je šťastná.

Obrátenie

Rozišla sa s frajerom a prišla úľava. A neskôr aj chuť vstúpiť medzi rehoľníčky do Spoločnosti sociálnych sestier.

Sára sa o tom šla poradiť s predstavenou tejto rehole do Budapešti, tá ju však prijať odmietla. Azda preto, že sa Sára na to pýtala s cigaretou vo vrecku.

Do roka však prestala fajčiť a Sociálne sestry ju prijali medzi seba.

Útočisko pre ohrozených

Sára mala smelé plány, chcela ísť na misie do Brazílie. No druhá svetová vojna to prekazila.