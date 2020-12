Život v rodine, kde sú traja umelci, je náročný, zhodujú sa Blažovci

Konečne vystavujú pekne pospolu.

20. dec 2020 o 0:00 Tatiana Snitková

Otvorenie výstavy sa stretlo so záujmom. (Zdroj: Gabriel Bodnár)

KOŠICE. Dali si spoločný vianočný darček v Múzeu Vojtecha Löfflera v Košiciach.

Katarína, František a Marko Blažovci majú za sebou roky tvorby. Nikdy však nemali spoločnú výstavu.

Po rokoch neúspešných pokusov sa až teraz kurátorovi Vladimírovi Beskidovi spoločne s riaditeľkou múzea Milenou Gašajovou, pre ktorú je to posledná výstava pred odchodom do penzie, podarilo presvedčiť Františka Blaža, aby sa prezentoval spolu so synom Markom na výstave Nejasná správa – Preskupenie a Katarína Blažová alebo Ka – Tekla o poschodie vyššie vystavuje Bez rúška.

Výstava s názvom 3 sú vlastne tri malé retrospektívy s dôrazom na súčasnú tvorbu, aj vďaka štipendijnej podpore FPU v Bratislave.

„Teším sa na Vianoce, človek by mal zastať a tešiť sa z prítomnosti svojich blízkych, zabudnúť na nedorozumenia, otvoriť energiu srdca,“ zdôverila sa Katarína Blažová pár dní po otvorení výstavy.

Priznala, že aj pre nich bol tento rok zdravotne i pracovne veľmi náročný.