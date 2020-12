Primár kriticky vyťaženej anestéziológie: V marci to bola vlnka, teraz sa valí cunami

Odborník: Zomrie ešte veľa ľudí.

17. dec 2020 o 8:48 Katarína Gécziová

Primár Ján Michlík má 29-ročnú prax, to, čo zažíva v týchto dňoch, je podľa neho extrémna záťaž. (Zdroj: Dionýz Kiss/ UNLP Košice )

Pracujem ako anestéziológ a intenzivista už 29 rokov, ale takú extrémnu a dlhotrvajúcu záťaž som ešte nezažil, hodnotí súčasnú epidemiologickú situáciu primár Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice JÁN MICHLÍK. Popisuje, že situácia na pracovisku, ktorému šéfuje a aktuálne je primárne určené na boj s Covid-19, je kritická a jeho personál siaha na dno svojich síl. Museli povolať posily z iných nemocničných pracovísk. Vyzerá to pritom tak, že krivka znázorňujúca počty chorých na koronavírus bude ešte prudko stúpať. Odborník apeluje, že jedinou záchranou v tejto náročnej situácii je lockdown. Korzár požiadal o rozhovor potom, ako nemocnica označila situáciu na dotknutom oddelení za závažnú a kritickú. Interview sa uskutočnilo v stredu dopoludnia, vláda popoludní oznámila, že od soboty 19. decembra začína platiť zákaz vychádzania.

Pred časom som sa zhovárala s vaším kolegom, infektológom Jarčuškom, predpokladal vtedy, že talianska cesta by sa u nás pravdepodobne nemala opakovať. Situácia sa ale mení, ako to vidíte dnes?

- Ak prepočítame počty chorých na počet obyvateľov Slovenska, tak my už na tej talianskej ceste sme. Pravda je, že úmrtí máme pri tomto pomere menej ako v Taliansku. V tomto sme aspoň trochu lepší, keďže oni mali aj 500 - 600 úmrtí denne, tak našťastie u nás je to lepšie.

Uplynulé dni sme mali na Slovensku 20 - 30 úmrtí denne, ale údaj za utorok 15. decembra bol až 50 úmrtí. Pri tomto čísle by som povedal, že sme sa vlastne Taliansku už vyrovnali, ak to, opäť opakujem, prepočítame na ich počet obyvateľstva.

Aká je súčasná situácia na vašom oddelení?

- Veľmi, veľmi vážna. Prvých covid pacientov sme začali prijímať od prvého septembra, ale bolo ich málo. V októbri sa to začalo zahusťovať a odvtedy je v podstate u nás stále približne 10 pacientov. Krásne sa prejavil efekt týždňového zákazu vychádzania v čase Dušičiek. Po tom týždni s odstupom dvoch až troch týždňov sme mali pokoj, prijali sme o polovicu menej pacientov. Mali sme tiež týždeň s jedným akútnym príjmom. Nasledovalo celoplošné testovanie, ktoré odchytilo tisíce pozitívnych ľudí, ale potom začali čísla opäť narastať.

Kedy sa to začalo zhoršovať?

- Výsledky celoplošného testovania ľudia veľmi nesprávne pochopili, ako keby získali pocit, že sme porazili covid. Interpretoval by som to nejako takto: Odchytili sme pozitívnych, my ostatní sme negatívni a teda môžeme robiť, čo chceme. Hneď, ako sa obnovila mobilita, kontakt medzi ľuďmi, počty nakazených začali veľmi nepriaznivo stúpať.

December je už úplne katastrofálny. Sme permanentne na sto percent naplnení, na našom oddelení máme stále 11 až 12 pacientov na umelej pľúcnej ventilácii, čo je veľa. Personál je už vyžmýkaný, všetci sme totálne vyčerpaní. Štandardne máme asi 70-percentnú obložnosť, keď máme zhruba priemerne sedem pacientov s inými diagnózami, pri ktorých nepotrebujete také ochranné prostriedky, nepotrebujete chrániť aj samých seba. Súčasný režim je podstatne náročnejší.

Čo znamená denne sa starať o takého pacienta?

- Preložia ho k nám z infekčnej kliniky, kde skúšajú menej invazívne spôsoby podpory dýchania. Pri ťažkom zápale pľúc pacienti potrebujú kyslíkovú liečbu, pri ťažšom priebehu potrebujú takzvanú high flow oxygen therapy, teda vysoko kyslíkovú liečbu.

Je to vynikajúca metóda, ktorá k nám prišla len teraz počas tejto pandémie a veľmi veľa pacientov ochránila pred napojením na umelú pľúcnu ventiláciu. Stále je, bohužiaľ, veľa pacientov, u ktorých táto metóda zlyháva, a preto sú preložení na naše oddelenie. My ich uvedieme do umelého spánku a napojíme ich na umelú pľúcnu ventiláciu.

Zvyčajne napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu kolíše v priemere okolo dvoch týždňov, ale máme pacientov, ktorí si takúto starostlivosť vyžadovali mesiac. Okrem toho dostávajú veľké množstvo liekov. Liečba týchto pacientov je komplexná, neexistuje žiaden jeden univerzálny liek.

Koľko pracovníkov je potrebných pri jednom pacientovi?