Dudovičovci si užívajú spoločné chvíle, hoci im florbal chýba

Mrzí ich, že sa nedostali do päťky vyvolených športov.

20. dec 2020 o 0:00 Svjatoslav Dohovič

KOŠICE. „Sme spolu a v tomto roku to bude ešte lepšie, lebo Mišo už je doma a nemusíme ho nejako špeciálne vyčkávať. A keďže by sme mali byť počas Vianoc všetci v bubline, my sa budeme tešiť z toho, že sme v tej našej a všetko bude dobré,“ hovorí o nadchádzajúcich vianočných sviatkoch zakladateľ florbalového ATU Košice Juraj Dudovič.

Vo florbalovej rodine sa už vyše pol druha mesiaca nediskutuje o zápasoch.

Slovenská florbalová extraliga sa nehrá od konca októbra, najvyššia súťaž vo Švajčiarsku, kde úspešne pôsobí dvojnásobný najlepší slovenský florbalista roka Michal Dudovič, je prerušená ešte dlhšie.

„Mám svoj názor na to, že sme sa nedostali do päťky športov, ktoré môžu pokračovať v súťažiach. Tak ako sa hrá extraliga vo volejbale mužov a žien, mohol sa hrať aj florbal. Ale zaradili nás medzi amatérske športy so všetkými nevýhodami, ktoré z toho plynú a musíme to rešpektovať,“ povzdychol si Juraj Dudovič pri spätnom pohľade na končiaci sa rok, ale verí, že keď všetko pominie, tak bude všetko lepšie.