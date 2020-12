Zákazka župy na opravu zrúteného mosta: Manžel šéfky oddelenia je subdodávateľ

Polícia to preverí, kraj konflikt nevidí.

22. dec 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Most medzi Kysakom a Veľkou Lodinou ponad rieku Hornád v okrese Košice-okolie sa samovoľne zrútil koncom októbra.

Od 11. augusta bol úplne uzavretý pre vozidlá aj peších a oplotený čakal na prípravu rekonštrukcie.

Tú urýchlilo jeho nočné zrútenie.

Zmluvu na opravu havarijného stavu mosta podpísala Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) jedenásť dní po páde mosta so spoločnosťou Váhostav.

Tá uspela s ponukou vo výške viac ako 1,7 milióna eur.

Napriamo

Verejné obstarávanie sa uskutočnilo formou priameho rokovacieho konania.

Môže za to mimoriadna situácia, ktorú vyhlásil Okresný úrad Košice-okolie, a zrejme i tlak verejnosti na urýchlenú opravu mosta.

„Tento postup sa podľa zákona o verejnom obstarávaní využíva práve v prípadoch, keď dôjde k mimoriadnej udalosti a existuje časová tieseň zrealizovať súťaž čo najskôr. Aj napriek tomu, že podľa zákona mohla Správa ciest KSK osloviť len jedného záujemcu, do súťaže oslovila päť stavebných firiem,“ vysvetľuje županova hovorkyňa Anna Terezková.

Oznámenie o postupe priamym rokovacím konaním, kde uviedli aj informáciu, ktoré všetky firmy oslovili, zverejnil kraj vo vestníku verejného obstarávania.

Vraj ho nemohli vylúčiť. Sami ho však oslovili

Váhostav je dlhodobo verejne spájaný so stranou Smer-SD.

Župan Rastislav Trnka (nezávislý) už niekoľkokrát čelil kritickým otvoreným listom, že zákazky kraja získavajú firmy napojené na bývalú vládnu stranu.

„Môžeme o tom rozprávať, že čo si o tejto firme myslíme, my však nemôžeme vylučovať z tej-ktorej súťaže nejakého dodávateľa,“ povedal Trnka pre televíziu Markíza na margo Váhostavu.

Spoločnosť však sami oslovili.

„Hospodárske subjekty boli oslovené zaslaním výzvy a následne boli vyzvané na rokovania,“ uvádza sa v odôvodnení výberu.

Vedenie úradu argumentuje, že víťazná spoločnosť predložila najnižšiu cenovú ponuku a splnila všetky podmienky účasti.

„Verejný obstarávateľ nie je oprávnený pristúpiť k vylúčeniu uchádzača bezdôvodne. Vylúčenie tohto uchádzača zo súťaže by bolo možné napríklad v prípade, ak by nebol zapísaný do Registra partnerov verejného sektora či nepredložil platné doklady, alebo by sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup obstarávania.“

Jeden subdodávateľ

Terezková hovorí, že kraj po nástupe Trnku do funkcie zahŕňa do zmlúv takzvanú subdodávateľskú doložku.

Zhotoviteľ je povinný uvádzať údaje o všetkých subdodávateľoch, ktorých práce využije, ako aj to, aké percento prác budú dodávať.

„Zároveň sa zaviazal vysporiadať voči nim všetky záväzky pred ukončením rekonštrukcie. V prípade, že subdodávatelia nebudú vyplatení zo strany dodávateľa, môžu požiadať o vyplatenie župu.“

Jediným subdodávateľom Váhostavu je firma Mostat, ktorá má na zákazke zarobiť 152-tisíc eur.

Podiel prác firmy Mostat na celkovej zákazke predstavuje osem percent.

Podľa zverejnenej zmluvy sa postará o projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť.

Konflikt kraj nevidí

Majiteľ a konateľ firmy Mostat Jaroslav Palgut je manželom vedúcej investičného oddelenia Správy ciest KSK.