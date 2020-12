Skalka nad Hornádom pri Obišovciach je skvelým miestom na turistiku

Vedie k nej zelená značka z obce.

28. dec 2020 o 11:46 TASR

OBIŠOVCE. Na zimnú turistiku s deťmi neďaleko Košíc je vhodná napríklad aj Skalka nad Hornádom, na ktorú sa dá dostať z obce Obišovce (okres Košice-okolie).

Ide o menej frekventované miesto.

Uviedla vedúca turistického oddielu mládeže Klub rodinnej turistiky Košice (KRTKO) a predsedníčka Klubu slovenských turistov za košický región Eva Dučaiová.

„Veľa ľudí chodí na Jánošíkovu baštu. Niekedy je tam tak plno, že sa priamo na skalu nedostanete. Málo ľudí vie, že oproti, na druhej strane Kysackého údolia, je druhá skala. Kým bašta je vápencová, táto je z nádherného ružovkastého kremenca," povedala.

Začína sa priamo v obci

Podľa nej je oproti bašte, ktorá je majestátnou kompaktnou skalou, menšia, no veľmi estetická.

Útvar je porastený borovicami či zakrpatenými dubmi.

„Do Obišoviec sa veľmi ľahko dostaneme vlakom, deti budú mať aspoň zážitok. Zelená značka sa začína sa železničnej stanici. Môžeme prísť aj autom a zaparkovať na nejakom miestnom parkovisku, napríklad pri obecnom úrade či pomníku partizánov. Tam je priamo značka. Potom už treba ísť cez obec, popod trať a po zelenej značke. Na začiatku sa s nami bude hrať na schovávačku," spresnila s tým, že úvod bude sprevádzať pomerne náročný úvoz, dlhý niekoľko stoviek metrov.

Trasa sa následne pripája na lesnú cestu, ktorá vedie vysoko nad dolinu a ponúka niekoľko výhľadov na obec Kysak v okrese Košice-okolie.

K vyhliadke vedie približne 150 metrov dlhá odbočka.

Dučaiová: Je tu ako v Kanade

Keďže je vyhliadková skala vo svahu, paradoxne sa k nej schádza dolu kopcom.

„Je odtiaľ nádherný výhľad. Povedala by som, že je trošku zakrytý stromami. Ale v zime som si sadla na tú skalu a vravím si, že je to ako v Kanade - sneh, vláčik sa dolu hadil údolím. Bolo to niečo krásne," opísala Dučaiová.

Podľa jej slov stromy, ktoré sú po ceste, vedia deti pomerne dobre obliezať.

„Sú také nižšie, rôzne pokrútené. Dá sa tam urobiť deťom pekný program. Ak tam idete na jeseň, keď žalude vypadávajú, vtedy doslova idete po žaluďovom koberci. Ja som mala chuť vyzuť sa a skúsiť to naboso," dodala.