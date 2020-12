Šéf košickej geriatrie má koronavírus. Cíti sa ako po páde z tretieho poschodia

V ústave pribudli traja nakazení.

KOŠICE. V geriatrickom Ústave svätého Lukáša v Košiciach stále evidujú dve desiatky pacientov a zamestnancov pozitívnych na nový koronavírus.

Potvrdil nám to riaditeľ ústavu Juraj Sýkora, ktorý sám momentálne s nákazou bojuje.

Napriek tomu, že teraz do práce nechodí, má prehľad o aktuálnej situácii.

„Momentálne máme 21 pozitívnych, z toho sú traja zamestnanci. Z nedele na pondelok do spomínanej štatistiky pribudli traja pozitívni,“ vysvetlil Sýkora.

Zatiaľ nevedia, kedy budú očkovať

Dodal, že sa síce situácia s počtom nakazených zlepšila (koncom októbra mali 71 nakazených), stále však pozitívnych evidujú.

„Tým, že sme vybudovali filtre, včas zachytávame infikovaných ľudí. Čo je však zaujímavé, prichádzajú nám pacienti, ktorí boli testovaní v nemocnici ako negatívni a u nás, po nástupe do filtra, sa po pretestovaní javia ako pozitívni.“

Geriatria je špecifickým zariadením, kde sú hospitalizovaní starší ľudia s mnohými pridruženými chorobami.

Kedy budú pacienti a zamestnanci zaočkovaní, zatiaľ nevie ani riaditeľ Sýkora.

„Vakcín je zatiaľ dosť málo a momentálne sa skôr rieši propagačná agenda, aby ľudia začali v súvislosti s očkovaním myslieť pozitívne. Minister zdravotníctva Marek Krajčí avizoval, že začiatkom januára príde na Slovensko 150-tisíc vakcín. Očakávam teda, že v tomto smere budeme nejako inštruovaní a dostaneme informácie, ako postupovať. Je to trochu špecifické, pretože, ak máme správne informácie, vakcína sa má uskladňovať vo veľmi nízkych mínusových teplotách. My však takéto chladiace boxy nemáme a obyčajná mraznička nepostačí. Toto budeme musieť vyriešiť.“

Na geriatrii leží momentálne 90 pacientov, stará sa o nich 115 členov personálu.

Zaočkovať potrebujú všetkých.

„Máme viacero stabilných pacientov. V rámci ošetrovateľskej služby je u nás 42 dlhodobo hospitalizovaných ľudí. Zároveň máme 20 hospicových pacientov, ktorí sú v bdelej kóme, medzi nimi aj takí, ktorí sú u nás už roky. Samozrejme, že ich taktiež potrebujeme zaočkovať.“

Cíti sa ako po páde z tretieho poschodia

Nákaze Covid 19 sa nakoniec nevyhol ani Juraj Sýkora.

Nenakazil sa však na pracovisku, kde sú prísne opatrenia, ale doma.

Tvrdí, že manželka ochorela od kolegu, ktorý bol v kine. Vraj musel byť vysoko infekčný.

Pred niekoľkými dňami mal teploty a test ukázal, že má koronavírus.

Momentálne je s rodinou v domácej karanténe.

„V práci používame všetky ochranné pomôcky a postupy. Naozaj som bez následkov prekonal druhú vlnu, hoci som sa pohyboval v práci, kde sme mali veľa pozitívnych. Doma však človek v rúšku nechodí. Veď je s manželkou a prostredie vníma ako bezpečné.“

Ako hovorí, necíti sa dobre a len ťažko si vie predstaviť, ako túto chorobu znášajú ľudia vo vyššom veku.

„Rozmýšľam nad tým, že ak zdravý, mladý človek takto ochorie a má takýto priebeh, aký ho musí mať pacient so zníženou imunitou, či v seniorskom veku. Musí byť veľmi ťažký. Ja sa momentálne cítim, ako by ma niekto vyhodil z tretieho poschodia. Som celý dolámaný, sťa by ma niekto zbil. Bolí ma celé telo, chrbát, hlava. Teploty sú síce okolo 37 stupňov, ale nie je to nič príjemné. Dokonca trochu horšie vidím,“ opisuje svoje aktuálne pocity šéf geriatrie.

Práve on denne prichádza do styku s pacientmi, ktorí sú v tej najrizikovejšej skupine.

Prízvukuje, že ľudia by mali byť hlavne zodpovední, a nie sebeckí.

„Choroba je predovšetkým v rukách zdravých a mladých ľudí, ktorí si neraz mylne myslia, že sú neohroziteľní. Často však ochorenie na koronavírus s ľahkými príznakmi neprekonajú. A, bohužiaľ, sú veľkým rizikom voči svojim blízkym. Ak ich nakazia, môže to mať fatálne následky.“