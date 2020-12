Na auto jej počas jazdy spadol strom. Strhla volant, aby neskončila v Hornáde

Starostka Malej Lodiny bije na poplach.

30. dec 2020 o 0:00 Kristián Sabo

MALÁ LODINA. Silný nárazový vietor a podmočená pôda v lesoch spôsobili v okolí obcí Veľká a Malá Lodina (okres Košice–okolie) problémy vodičom.

V priebehu niekoľkých hodín zasiahli padajúce stromy, nezávisle od seba, dve idúce autá.

V pondelok strom dopadol na suzuki, v utorok ráno na Hyundai ix 20.

Vodička: Zrazu som začula rachot

Hyundai v osudnú chvíľu šoférovala pani Eva. Hovorí, že prežila chvíle hrôzy. Je obrovským šťastím, že sa jej, ani vodičovi suzuki, nič nestalo.

„Zľakla som sa, bola to rana, ktorú by nečakal nik z posádky auta, keby nejaká bola, ale našťastie v aute som bola sama. Nič tomu pádu stromu nenasvedčovalo, žiaden praskot, že sa láme alebo kýve. Len rachot počas jazdy, až ma pritislo k zvodidlám,“ opísala pre Korzár nepríjemný zážitok vodička Eva.

Prvé, čo jej prebehlo hlavou, bolo, že sa musí snažiť volant stočiť doľava, aby nespadla do Hornádu.

„V tom momente som nevedela, kde sa nachádzam. Bola som dezorientovaná a v šoku som ešte aj teraz. Touto cestou chodím denne do práce zhruba 12 rokov. Zavolala som políciu, hasičov privolal vodič auta, ktorý prišiel k miestu nehody krátko po udalosti. Pomohol mi vyjsť z auta a posadil ma do jeho vozidla, aby som bola v bezpečí. Potom ma odviezol starou cestou na most do Veľkej Lodiny a tam so mnou aj počkal na políciu. Auto je však na totálku,“ uzavrela Eva.

Starostka: Ide o roky neriešený problém

Starostka Malej Lodiny Adriana Fečková (KDH) je zo situácie v súvislosti s padaním stromov v tejto oblasti rozčarovaná.