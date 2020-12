Záchranár: Covid vyskúšal zdravotníctvo tak ako ešte nič predtým

Šesť z 10 pacientov končí v nemocniciach.

1. jan 2021 o 0:00 Katarína Gécziová

Hlavný zdravotnícky záchranár Záchrannej služby Košice Vladimír Hosa v rozhovore hovorí aj o tom, že ľudia sa niekedy pozabudnú, počas telefonátu na tiesňovú linku nepovedia, že v ich domácnosti hrozí riziko nákazy a záchranári sa to dozvedia až na mieste. Prízvukuje tiež, že aj keď je koronavírus aktuálne prioritnou témou v zdravotníctve, posádky musia aj naďalej zachraňovať pacientov s inými závažnými akútnymi zdravotnými ťažkosťami. Od začiatku pandémie v marci tohto roku zaznamenala košická záchranka takmer 5800 covid výjazdov, teda takých, u ktorých bolo podozrenie alebo sa potvrdil koronavírus. Približne 6 z 10 pacientov, ku ktorým boli posádky vyslané, po ošetrení prevážali do nemocníc.

Máme po vianočných sviatkoch, bolo toto obdobie pre Záchrannú službu Košice iné ako po minulé roky?

- Pomerne rýchlo nám idú hore výjazdy k suspektným covid pacientom. Verejnosť má možnosť vidieť štatistiky. Nakazených je oveľa viac a to sa odzrkadlilo aj u nás. Historicky máme tento týždeň najvyšší počet transportovaných alebo ošetrených pacientov s podozrením na Covid-19 alebo už covid pozitívnych. V začiatkoch mali ľudia obrovský rešpekt pred týmto ochorením, pre zdravotníkov i pre širokú verejnosť to bolo niečo nové. Dnes je situácia oveľa horšia, pretože máme ďalšiu vlnu, veľa ľudí to zľahčuje, niektorí prestali dodržiavať opatrenia a to sa komplexne odzrkadľuje. Keď si pozrieme čísla z nemocníc alebo z našich štatistík, je to nárast. Naši pracovníci sú unavení a, samozrejme, okrem Covidu-19 musíme naďalej riešiť i iné bežné ochorenia a zranenia, ktoré tu boli i doteraz.

Čo nás a vás čaká ďalšie dni?

- Máme tesne pred záverom roka, dopad posledných týždňov ešte len príde. Ešte sa len ukáže, ako to ja volám, dopad nákupných centier. Musíme počkať ešte zhruba také dva týždne, kým sa zrejme situácia trochu upokojí. Dnes denne umiera zhruba 100 ľudí na Slovensku a máme pozitívnych 5000 - 6000 ľudí. Ďalší vývoj je na zodpovednosti každého z nás.

Hovoríte, že nastavenie a správanie verejnosti sa mení, oslabuje. Vidia to záchranári pri výjazdoch? Zľahčujú to pacienti?

- Ak to porovnáme s prvou vlnou, tak veľa vecí berú na ľahkú váhu, niektorí nedodržiavajú karanténu. Boríme sa aj s tým, že prídeme k pacientovi do domácnosti a až tam sa dozvieme, že žije s niekým v domácnosti, kto je v karanténe, prípadne má sám príznaky ochorenia. Tieto informácie pritom zisťujú už počas tiesňového telefonátu pracovníci krajského operačného strediska, nie vždy im to však tí ľudia povedia. Posádka tak musí ísť späť do sanitky a obliecť si ochranné obleky. Niekedy to zistíme až v polovici zásahu, naše posádky tak sú ohrozené. Toto je dosť veľký problém, ľudia boli predtým určite ostražitejší. Pozrite si, ako vyzerali nákupné centrá pred sviatkami. Tí, ktorí sa nepohybujú v zdravotníctve, nie sú v nemocniciach, nejazdia s nami, záchranármi, nevedia odhadnúť vážnosť situácie. Áno, berieme, že 80 percent infikovaných ľudí covid preleží, má mierne príznaky, zvýšenú teplotu, ale stále pritom musíme myslieť na ohrozené skupiny, tých približne 20 zvyšných percent.

Mali ste v karanténe veľa záchranárov?