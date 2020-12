Košická župa chce rekonštruovať päť polikliník, peniaze má na jednu

Na obnovu všetkých potrebuje približne 25 miliónov eur.

30. dec 2020 o 14:24 TASR

KOŠICE. Košický samosprávny kraj (KSK) by mal v budúcom roku začať rekonštrukcie budov piatich bývalých polikliník v Košiciach, ktorých priestory prenajíma prevažne súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Na komplexnú obnovu celkovo šiestich objektov je potrebných približne 25 miliónov eur.

Keďže kraj takéto zdroje v súčasnosti nemá k dispozícii, celková rekonštrukcia sa zatiaľ bude týkať len jedného zariadenia, a to Juh na Rastislavovej ulici.

Takýto postup odobrilo v decembri Zastupiteľstvo KSK.

Postupné riešenie

"Navrhli sme postupné riešenie, to znamená, že v roku 2021 by sa malo čiastkovo rekonštruovať týchto päť polikliník prostredníctvom EPC projektov. To znamená, že by sa na každej mal realizovať približne 20-percentný investičný náklad. Zároveň jedna poliklinika - Juh, ktorá je najviac navštevovaná, by sa mala rekonštruovať komplet. Tam by sa mali skoncentrovať všetky zvyšné finančné prostriedky, ktoré máme v rozpočte, momentálne je to okolo troch miliónov eur, a ešte ďalšie musíme nájsť. Potom postupne by sa mala dorekonštruovať každý rok jedna poliklinika," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).

Dodal, že ak kraj získa v budúcom roku potrebné finančné zdroje z eurofondov, tak by sa mohli realizovať komplexné rekonštrukcie pri všetkých zariadeniach.

Odhad potrebných investícií na komplexnú rekonštrukciu bývalej polikliniky Juh je 5,4 milióna eur.

Objekty vo vlastníctve KSK, ktoré treba obnoviť, zahŕňajú aj bývalé polikliniky Sever, Východ, Nad Jazerom a Staré mesto.

Pri tzv. EPC projektoch so zvýšením energetickej efektívnosti budov sa náklady na modernizáciu splácajú z financií ušetrených za prevádzku.

