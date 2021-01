Schuster: Popierači Covidu-19 a odporcovia očkovania sú aj medzi inteligenciou

Politici rozdeľujú a vyvolávajú napätie, tvrdí.

2. jan 2021 o 0:00 Michal Lendel

Bývalý slovenský prezident Rudolf Schuster absolvoval 27. decembra očkovanie proti koronavírusu ako jeden z prvých Slovákov v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach. S odstupom niekoľkých dní svoj názor na bezpečnosť vakcíny nezmenil. Tú považuje za jedinú možnosť, ako vrátiť život do normálu. Odporcom 86-ročný bývalý politik odkazuje, aby si pozreli zábery nemocníc preplnených umierajúcimi a masové hroby počas 1. vlny pandémie na Apeninskom polostrove. Politikom vyčíta, že rozdeľujú spoločnosť a zvyšujú napätie.

Ako sa cítite po vakcinácii s odstupom niekoľkých dní? Nastali nejaké zdravotné komplikácie?

- Všetko je v poriadku. Po očkovaní sa u mňa neprejavili žiadne negatívne účinky vakcíny. Ani len začervenanie v mieste vpichu. Cítim sa dobre. Robím si všetko tak, ako predtým.

Článok pokračuje pod video reklamou

Príchod vakcíny sprevádzajú paradoxne obavy časti spoločnosti. Mali ste ich aj vy?

Súvisiaci článok Do Košíc prišlo len dvesto vakcín. Medzi prvými zaočkovali aj Schustera Čítajte

- Ľudia sa boja, že vakcína bola vyvinutá za veľmi krátky čas. Podľa mňa si myslia, že nebola odskúšaná na dostatočnom počte ľudí. Dúfam, že keď verejnosť uvidí, že očkovanie nespôsobilo zásadnejšie zdravotné komplikácie, nemusia mať obavu ani oni. Ja som tento strach nemal. V živote som bol očkovaný už x-krát. Súviselo to hlavne s mojimi cestami do zahraničia, napríklad do brazílskej džungle. Myslím si, že treba veriť aj tejto vakcíne, ktorú pripravili špičkoví nemeckí a americkí vedci. Ak chceme, aby sa život vrátil do normálu, očkovanie je jediná možnosť, ako s týmto ochorením bojovať a vyhrať.

Existuje však skupina ľudí, ktorá si myslí opak. Čo by ste odkázali im?

- Aby si pozreli zábery napríklad z Talianska, ktoré bolo zasiahnuté v prvej vlne koronavírusu. Nemocnice plné umierajúcich a masové hroby. Tie si nikto nevymyslel. Tiež by si mali títo ľudia uvedomiť, že ak sa nedá zaočkovať dostatočný počet obyvateľov, nebude to mať žiaden efekt – ochorenia sa nezbavíme. Mladí ľudia to možno až tak naliehavo nepociťujú, lebo väčšina z nich má len ľahký priebeh ochorenia. Avšak vírus roznášajú aj oni. Doplatiť na to môžu hlavne staršie ročníky, u ktorých je úmrtnosť oveľa vyššia. Zodpovednosť je na každom z nás.

Ako trávite čas počas posledných mesiacov?