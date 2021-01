Po prehranej bitke pri Slavkove pobudol ruský maršal Kutuzov v Košiciach

Na radnici je tabuľa s reliéfom.

10. jan 2021 o 0:00 Milan Kolcun

KOŠICE. Budova košickej Historickej radnice na Hlavnej ulici 59 má za sebou bohatú históriu.

Pobudli v nej mnohé významné osobnosti svetového významu.

Zdržal sa tam švédsky kráľ, holandská kráľovná a aj všelijakí iní VIP hostia, nikto z nich však nemôže povedať, že tam nocoval.

Výnimkou je ruský maršal Kutuzov. Ten tam prespal dokonca 4 noci.

Pripomína to pamätná tabuľa s jeho reliéfom, ktorej autorom je sochár Juraj Bartusz.

Po Bitke troch cisárov pri Slavkove (kde utrpel porážku, pretože cár mu do velenia hovoril) sa Kutuzov na sklonku decembra 1805 vracal so svojimi vojskami do Ruska.

Abovom sa malo presunúť 31 000 mužov v zbrani a 7000 koní, niektoré z oddielov mali prejsť aj priamo Košicami.