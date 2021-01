Iglu pre bezdomovcov charity v Košiciach nenadchlo, stoja v skladoch

Otec Gombita: Je to nepraktické, človek je tam ako v truhle.

8. jan 2021 o 0:00 Monika Almášiová

KOŠICE. Projekt iglu pre bezdomovcov sa v Košiciach po prvýkrát začal riešiť vo februári 2019.

Provizórne príbytky boli napokon odovzdané Arcidiecéznej charite a Oáze – Nádej pre nový život 5. novembra 2019.

Dnes je všetkých päť kusov zatvorených v sklade a ani na Bosákovej a ani v Bernátovciach by ich viac nechceli.

Päť pohotovostných prístreškov objednala radnica od českej neziskovej organizácie, ktorá ich vyrába. Cenu si nenavyšuje o žiadnu maržu.

Za dve iglu pre páry a tri pre jednotlivcov mesto zaplatilo 630 eur.

Stali sa majetkom organizácií, ktoré s nimi môžu nakladať ako uznajú za vhodné.

Otec Gombita: Nič z toho

Iglu je vyrobené z polyetylénovej peny a hliníkovej fólie. Je vodeodolné, izoluje zvuk, dá sa umývať aj opraviť, je uzatvárateľné a poskytuje súkromie.

Vo vnútri iglu je teplota o pätnásť stupňov vyššia ako vonku. Vnútri sa nesmie fajčiť, zapáliť sviečka či založiť oheň.

Iglu mali podľa pôvodného vyjadrenia a zámeru slúžiť „ako pohotovostné 'príbytky' pre ľudí, ktorí nemôžu byť ubytovaní, alebo nemajú záujem o prenocovanie v útulkoch alebo registrovaných nocľahárňach“.

Vďaka svojim izolačným schopnostiam mali byť využívané aj počas zimných mesiacov.

„Nič z toho. Tuším sme to raz vyskúšali vyložiť, ale je to nepraktické. Ani z psychologického hľadiska to nie je najlepšie, človek je tam ako v truhle,“ hovorí kňaz Peter Gombita, riaditeľ neziskovej organizácie Oáza – Nádej pre nový život.

V Oáze bez koronavírusu

Slabú využiteľnosť iglu prorokoval otec Gombita už pred ich privezením.