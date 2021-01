Košičania majú k dispozícii 66 odberných miest, pozrite si ich zoznam

V piatok sa v meste začne celoplošné testovanie, potrvá štyri dni.

8. jan 2021 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. V metropole východu sa v piatok začne celoplošné testovanie.

Odberné miestnosti budú v piatok otvorené v čase od 16. do 20.00 h, v sobotu a nedeľu (9. a 10. januára) to bude od 9. do 17.00 h.

Súvisiaci článok Košice sa pretestujú. Nechcú dopadnúť ako Nitra s tvrdým lockdownom Čítajte

V pondelok (11. januára) bude v prevádzke jedno odberné miesto, a to v Kulturparku na Kukučínovej ulici.

Radnici pomôže pri celoplošnom testovaní aj Policajný zbor, ktorý poskytne plnú súčinnosť pri ochrane verejného poriadku.



Magistrát zabezpečil 132-tisíc antigénových testov.

Informoval, že spolu s mestskými časťami bolo pre záujemcov o testovanie zriadených 66 odberných miest a 103 odberných tímov.

Tu je ich zoznam, mestské časti sú zoradené podľa abecedy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Barca:

Kultúrny dom MČ Košice – Barca, Barčianska 31 (2 odberné tímy)

ZŠ Abovská 36 (1)

Dargovských hrdinov:

Centrum voľného času Charkovská 1 (2)

Denné centrum, Jegorovovo nám. 5 (2)

ZŠ Fábryho 44 (2)

ZŠ Krosnianska 2 (1)

ZŠ Krosnianska 4 (2)

ZŠ Ľudovíta Fullu Maurerova 21 (2)

ZŠ Postupimská 37 (1)

Džungľa:

Depo DPMK, Hornádska 10 (1)

Juh:

K13 – Košické kultúrne centrá, Kukučínova 2 (3, otvorené aj 11.1.) (3)

Spoločensko – relaxačné centrum, ul. Milosrdenstva 4 (2)

Športovo – zábavný areál, Alejová 6 (2)

ZŠ Gemerská 2 (1)

ZŠ Požiarnická 3 (1)

ZŠ Staničná 13 (2)

ZŠ Užhorodská 39 (1)

Košická Nová Ves:

Miestny úrad, Mliečna 1 (1)

Krásna:

Kultúrny dom, Opátska 18 (1)

Lorinčík:

Kultúrny dom, Lorinčík 15 (1)

Lunik IX:

ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1 (1)

Myslava:

Kultúrny dom, Pod horou 22 (1)

Nad jazerom:

Miestny úrad MČ, Poludníková 7 (1)

Poliklinika Nad jazerom, Spišské Námestie 1 (1)

Výmenník Važecká, Galaktická 6, Košice Nad jazerom (1)

ZŠ Dneperská 1 (1)

ZŠ Družicová 4 (2)

ZŠ Jenisejská 22 (1)

Sever:

Amfiteáter, Festivalové námestie 2 (2)

Gymnázium Park Mládeže, Park mládeže 5 (3)

ZŠ Hroncova 23 (3)

ZŠ Polianska 1 (1)

ZŠ Tomášikova 31 (1)

Sídlisko KVP:

Budova pri Miestnom úrade (2)

Miestny úrad, Trieda KVP 1 (2)

Výmenník Wuppertálska (1)

ZŠ Drábova 3 (1)

ZŠ Janigova 2 (2)

ZŠ Mateja Lechkého, Jána Pavla II. 1 (1)

ZŠ Starozagorská 8 (1)

Sídlisko Ťahanovce:

Elokované pracovisko ZUŠ Jantárová, Aténska 1/A (1)

Kultúrne stredisko, Budapeštianska 28 (1)

ZŠ Belehradská 21 (2)

Staré Mesto:

Mestská krytá plaváreň, Protifašistických bojovníkov 4 (2)

Miestny úrad, Hviezdoslavova 7 (radničná sála) (2)

Miestny úrad, Strojárenská 1 (sobášna sieň) (2)

Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina 20 (2)

ZŠ Nám. L. Novomeského (1)

ZŠ Park Angelinum 8 (1)

ZŠ Masarykova 1 (1)

Šaca:

Kultúrne stredisko, Železiarenská 7 (1)

U.S. Steel Košice (areál vonkajších vzťahov) (1)

Ťahanovce:

ZŠ Želiarska 4 (2)

Vyšné Opátska:

Miestny úrad, Nižná úvrať 25 (1)

Západ:

Bardejovská 6 (električkové depo) (8.1. od 13. do 20.00 hod.) (2)

Centrum voľného času Domino, Popradská 86 (2)

Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A (5)

Stredná športová škola, Trieda SNP 104 (2)

Telocvičňa ŠD UPJŠ, Medická 4 (2)

ZŠ Bernolákova 16 (2)

ZŠ Kežmarská 28 (1)

ZŠ Kežmarská 30 (1)

ZŠ Považská 12 (1)

ZŠ Slobody 1 (1)

ZŠ Tomášikova 31 (1)

ZŠ Trebišovská 10 (1)

Mobilná odberová jednotka (1)