Šesťstostranový zakázaný epos prekladal tri roky. Po vyše tristo rokoch je v slovenčine

Ide o rozsiahle biblické dielo.

17. jan 2021 o 0:00 Lenka Haniková

KOŠICE. Jedno z najvýznamnejších diel svetovej literatúry sa po vyše 350 rokoch dočkalo slovenského prekladu – vďaka trojročnému úsiliu literárneho vedca, básnika, prekladateľa a prodekana Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Mariána Andričíka.

Biblický epos Johna Miltona Stratený raj prekladal z anglického barokového textu Andričík každý večer počas troch rokov.

Spočiatku to chcel len vyskúšať.

„Nešiel som to robiť s tým, že idem nevyhnutne preložiť celý epos. Keď sa však človek do toho dostane, nerieši už dĺžku či zložitosť. Robil som to s radosťou a dúfam, že to na texte vidieť,“ tvrdí.

Aj jeden verš všetko skomplikuje

Pri preklade vychádzal zo znenia druhého vydania diela z roku 1674, ktoré obsahuje 12 kníh a 10 565 veršov.

Epos je písaný blankversom, päťstopovým nerýmovaným jambickým veršom, ktorý je zachovaný aj v slovenskom preklade.

Stratený raj Milton napísal, či skôr nadiktoval, slepý, keďže v roku 1652 úplne prišiel o zrak. Preklad diela vznikal tri roky a vyše pol roka trvala príprava vydania – jej súčasťou okrem samotného eposu je rozsiahly aparát poznámok a vysvetliviek, doslov a kalendárium života a diela Johna Miltona.

Pri preklade takýchto zložitých diel sa podľa Andričíka nedá vyhnúť tomu, aby sa prekladateľ pri určitej časti nezasekol.

V Miltonovom epose mal najväčší problém s prvým veršom. Trvalo mu pol roka, kým dospel k prijateľnému riešeniu.

Mnoho vecí totiž treba v takýchto textoch zložito a zdĺhavo overovať. Je v nich množstvo odkazov na mytológiu, antické eposy či Shakespeara.

Andričík si musel často vypomáhať pri preklade s inými historickými prameňmi, na ktoré Milton v epose odkazuje.

K dispozícii bol len český preklad

Myšlienku preložiť toto dielo v sebe Andričík nosil vyše 25 rokov.

Nápad sa v ňom zrodil už počas jeho vysokoškolských štúdií, keď v antikvariáte na Mickiewiczovej ulici v Bratislave získal vzácne vydanie prvého českého prekladu Strateného raja od Josefa Jungmanna, presnejšie druhé vydanie jeho prekladu z roku 1848.