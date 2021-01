Košice aj kraj sa pripravujú na otváranie škôl. To je však neisté

Do mestských škôlok nastúpi od pondelka tisíc detí.

9. jan 2021 o 0:00 Jana Ogurčáková

Návrat detí do škôl je naplánovaný postupne. (Zdroj: PetitPress)

KOŠICE. Vianočné prázdniny sa skončili, no väčšina rodičov nevie, čo ich teraz vlastne čaká.

Viaceré škôlky sa majú otvoriť v pondelok 11. januára.

O týždeň neskôr, 18. 1. sa podľa manuálu ministerstva školstva otvoria školy pre prezenčnú formu štúdia žiakom 1. stupňa.

Zmeny nie sú vylúčené

„Definitívne rozhodnutie bude prijaté podľa aktuálnej epidemickej situácie. Bude tomu predchádzať rozhodnutie ministerstva školstva, keďže aktuálne platí, že od 11. januára sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie. Ak sa čokoľvek na tom zmení a deti pôjdu od 18. januára do škôl, bude to tak aj v Košiciach a my k tomu prijmeme náležité opatrenia,“ vysvetľuje vedúca oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková.