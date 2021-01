Do nemocníc nastúpili kňazi, ponúkajú pomoc aj duchovnú útechu

Arcibiskup Bober žehná všetkým dobrovoľníkom aj pacientom.

11. jan 2021 o 14:13 Michal Frank

Duchovní nastupujú ako dobrovoľníci do nemocníc. (Zdroj: facebook.com/unlp.sk)

KOŠICE, PREŠOV. Do nemocníc v Košiciach, Prešove a v ďalších mestách nastúpili ako dobrovoľníci kňazi košickej arcidiecézy.

Chcú pomôcť lekárom a sestrám v nemocniciach, a to aj priamo na covid jednotkách, a zároveň byť blízko hospitalizovaných pacientov.

Administrátor farnosti Veľká Lodina Dalibor Ondrej je koordinátorom dobrovoľníkov - kňazov v prešovskej nemocnici.

Zatiaľ ide o 15 duchovných, záujem prejavujú aj ďalší.

Ondrejov známy má v nemocnici hospitalizovanú mamu vo vážnom stave.

Volal mu, ako jej má povedať, že ju má rád, keďže návštevy sú pre zlú epidemiologickú situáciu zakázané.

A on automaticky napísal kolegovi, ktorý tam slúžil, a odovzdal takýto odkaz.

Mohlo by sa to zdať ako maličkosť, ale v súčasnej situácii to znamená veľa.

Vyčerpaný personál pomoc víta

Pomoc si pochvaľujú aj pracovníci z prvej línie.

„Som sestra z covid oddelenia v Prešove a chcem napísať jedno krásne svedectvo. Dnes nastúpilo 15 kňazov z našej diecézy na dobrovoľnícku službu do nemocnice. Neviete si predstaviť, čo to znamená pre našich starších pacientov a tiež pre náš personál,“ napísala na sociálnej sieti zdravotná sestra Martina z Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove.

Príchod posíl vítajú aj v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach.

Na rôzne kliniky ich nastúpilo 24. Piati, ktorí prekonali Covid-19, nastúpili priamo na covid oddelenia.

Ostatní budú pomáhať na veľkokapacitnom odberovom mieste a v tzv. bielej nemocnici na Triede SNP.

„Pomôžu tak odbremeniť vyčerpaný personál - nebudú totiž poskytovať kňazskú službu, budú pomáhať pri administrácii a bežných úkonoch,“ kvituje ich príchod nemocnica.

Viacero nemocníc na východe

Duchovní mieria aj do ďalších nemocníc.