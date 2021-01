Košice pred sto rokmi: Divadlo znervózňovalo Košičanov, menilo Hlavnú na kuráreň

Zaujímavosti z dobovej tlače.

Pomery na poštovom úrade v Barci

Ako sa dozvedáme, 6. januára bol poštovný a telegrafný úrad v Barci v dobe úradných hodín zatvorený, pretože tamojšia úradníčka odišla deň predtým do Košíc a zavčasu sa nevrátila.

Obecenstvo čakalo netrpezlivo pred úradom a nemohúc sa dostať dnu, hádzalo balíky otvoreným oblokom do vnútra. Bude treba zistiť, kto je na vine tomuto prípadu.

Slovenský východ, 11. 1. 1921

Ruvačka na bále KAC-u

Je nesmierne poľutovaniahodné, že sa takmer nenájde jediná zábava, ktorá by nekončila bitkami, strkaniami alebo nanajvýš slovným prestrelkami.

Takýto obraz budil aj sobotňajší bál Košického atletického klubu. Výsledný rezultát „vojnového stretu“ činí minimálne dvoch až troch dobitých mužov a aspoň desiatich pohádaných ľudí. Takýto výsledok udivuje o to viac, že na bále boli iba „pozvané“ osoby a podujatie sa uskutočnilo v uzavretej spoločnosti. Akokoľvek sa snažia celú situáciu dodatočne zľahčovať a vyhovárať sa na náhodné nedorozumenie, je nad slnko jasné, že obdobné excesy pôsobia na verejnosť poburujúco a, že všetka zodpovednosť ťaží hlavu organizátorov.

Pochopiteľne sa to netýka iba KAC-u, ale všetkých podobných zábav. Do budúcna by stačilo pár krát verejne označiť mená bezuzdných pánov – provokatérov, ihneď by ich prešla chuť od ďalších agresívnych výstrelkov!

A aj polícia by mala byť v takýchto prípadoch ráznejšia! Niekoľko dní strávených v cele by im dozaista vyčistilo hlavu a prestali by špiniť dobré meno košických zábav.

Kassai Hirlap, 11. 1. 1921

Chytanie psov v Košiciach

Keď šintri chytajú v Košiciach psov, košické obecenstvo prejavuje nad chyteným psom prazvláštnu útrpnosť.