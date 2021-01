Čistil chodník. Košičania mu vynadali za kamienky aj skoré odhrabanie snehu

Mesto ráno posielalo výzvy.

13. jan 2021 o 14:40 Monika Almášiová

KOŠICE. Mesto Košice počas zimnej sezóny 2020/2021 skúša spolupracovať pri zimnej údržbe s obyvateľmi mesta.

Na konci minuloročnej jesene spustilo aplikáciu, kde bola možnosť adoptovať si konkrétny úsek a počas zimy ho čistiť od ľadu a snehu.

Aplikácia vyzvala ľudí očistiť svoj úsek už niekoľkokrát.

Najväčšie čistenie však potrebovali chodníky v stredu ráno.

Študent Viktor Cice si jeden úsek adoptoval tiež.

„Prihlásil som sa neskôr, takže dnes (v stredu, pozn. red.) som odpratával sneh prvýkrát. Zhruba o šiestej ráno mi prišla výzva cez aplikáciu, že treba upratovať. Prišla mi aj esemeska,“ vysvetľuje Viktor svoju prvú skúsenosť s aplikáciou Zimná údržba.

Za hodinu upratané

Výzvu v aplikácii je nutné potvrdiť a adoptovaný úsek upratať do štyroch hodín.

„Výzvu som odťukol, že ju akceptujem, a šiel som upratovať. Keby som mal nejaký vážny dôvod, mohol by som výzvu odmietnuť, ale čo by nasledovalo, to neviem,“ hovorí Košičan, ktorý si adoptoval Vencovu ulicu.

Čistí úsek dlhý približne päťdesiat metrov.

„Trvalo mi to približne hodinu s tým, že bývam na KVP a tu zimná údržba nefunguje, tak za svojím chodníkom dochádzam autom.“

Možnosť adoptovať si chodník bola len vo veľkých mestských častiach - Sídlisko Ťahanovce, Sever, Furča, Západ, Juh, Nad jazerom, KVP a Staré Mesto.

Z toho KVP si zabezpečuje údržbu samo a na sídlisku Nad jazerom chodníky dostupné neboli.

Vlastné náradie

Hoci Viktor musí kvôli svojmu chodníku štartovať auto, hovorí, že stále sa mu to oplatí.

„Za sezónu dostanem dvesto eur, za každé čistenie chodníka k tomu ešte päť eur. Mňa, žiaľ, pre koronu z brigády vyhodili, tak pomôže každé euro. Vôbec mi neprekáža fyzická práca, práve naopak, rád si idem poodhŕňať chodník. Aspoň mám nejakú aktivitu, ktorú môžem robiť,“ vysvetľuje mladík.

Lopatu, sekáčik na ľad a menšiu lopatku si musel zabezpečiť sám.

„Mesto mi donieslo posypový materiál. Dostal som štyri mechy so soľou a kamienkami. Bolo by výborné, keby sme dostali aj nejaký príspevok na nákup náradia potrebného na čistenie.“

Výčitky od obyvateľov

Prvé čistenie zhodnotil Viktor ako pomerne rozporuplné. Práca mu išla od ruky, no na reakcie obyvateľov pripravený nebol.