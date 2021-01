Na konci košickej Hlavnej má vzniknúť nová mestská štvrť

Šéf Tabačky: Môže to dopadnúť lepšie ako mesto kultúry.

17. jan 2021 o 0:00 Jana Ogurčáková

Plán novej švrte a novího námestia počíta v dlhodobom horizonte so zmenami dopravnej kostry v centre mesta a návratom vody do pôvodného koryta Mlynského náhonu. (Zdroj: Tabačka/Kulturfabrik & partners)

Za milióny eur chce kraj v bývalej košickej tabakovej továrni vybudovať kultúrno-kreatívne centrum. To sa má napojiť na Tabačku, nezávislé kultúrne centrum sa však aj kvôli aktuálnej pandémii borí s existenčnými problémami. Pre Petra Radkoffa je to za dvadsať rokov už tretí kultúrny stánok, samosprávy podľa neho ostávajú dekádu pozadu.

V závere roka trochu zanikla informácia, že Košice budú mať kreatívne centrum za 18 miliónov eur. Čo by to mohlo znamenať pre mesto?

- Konverziu historického areálu na moderné kreatívne centrum, z ktorého by mohla v budúcnosti vzniknúť nová mestská kreatívna štvrť. Projekt bude zameraný hlavne na vytvorenie moderných ateliérov, kreatívnych štúdií, dielní. Ide o výnimočnú investíciu veľkého rozsahu, ktorá má potenciál zásadne zmeniť každé mesto, v ktorom sa bude realizovať.

V Košiciach máme podobnú skúsenosť s EHMK, keď sa kreovala nová kultúrna infraštruktúra, vtedy bol jeden zo zámerov dať neštátnej kultúre nový priestor a funkcie. Preto vznikli Kasárne, ktoré mali koncentrovať nezávislú kultúrnu scénu. Celý areál mal pokryť potreby jestvujúcich kultúrnych organizácii a otvoriť sa aj pre nové. Vieme, že napokon to dopadlo celé inak a tá kultúra zdola sa musela vysťahovať preč a už nikdy sa nevrátila do Kasární.

Aké boli dôvody?

- Dôvodom bola výpoveď z priestorov Kasární - majetku mesta Košice, ktorá nám bola doručená mesiac po získaní titulu EHMK. Pritom podľa pôvodného plánu mali Kasárne slúžiť organizáciám zdola a tie mali spoločne vytvoriť model fungovania budúceho neštátneho centra a vytvárať jeho program.

Prečo sa tak nestalo?

- To je otázka na bývalé vedenie EHMK a bývalé vedenie mesta, prečo sa nedodržala dohoda a pôvodný projekt. Tým, že to bol majetok mesta a šlo o európske investície, si pravdepodobne vedenie mesta napokon nevedelo predstaviť, že by takýto projekt zverili tretej organizácii a navyše z neštátneho sektora. Bolo to zrejme niečo, čo bolo na tú dobu príliš odvážne. To sa ale vo vyspelých krajinách už dávno dialo a deje. Boli sme v tom čase zrejme naivní, že to, na čom sme sa s mestom dohodli, aj naozaj dodrží.

Často sa Kasárňam-Kulturparku vytýkalo, že je prázdny a občas hostí nejakú konferenciu či koncert.