Personál sociálnych zariadení košickej župy zaočkujú v Barci

Doposiaľ ochoreniu Covid-19 podľahlo 14 klientov a 1 zamestnankyňa.

KOŠICE. Zamestnancov zariadení sociálnych služieb čaká v najbližšom období očkovanie proti ochoreniu Covid-19.

Informoval o tom v piatok Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK).

V uplynulých dňoch sa zamestnanci prihlasovali na očkovanie individuálne prostredníctvom formulára Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.

Doposiaľ bolo zaočkovaných 66 zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK z celkového počtu 1 200.

„Individuálne očkovanie zamestnancov, ktorí boli zaradení do prvej fázy očkovania, realizuje ministerstvo vo vakcinačných centrách. Pilotné očkovanie zamestnancov aj klientov priamo v zariadení bude prebiehať v utorok, a to v Domove sociálnych služieb Via Lux v mestskej časti Košice-Barca," uviedla hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Po sviatkoch nepribudol nikto pozitívny

Nové úmrtia v krajských zariadeniach sociálnych služieb podľa informácie z KSK v uplynulých dňoch nepribudli.

Klienti týchto 13 zariadení mohli sviatky stráviť so svojimi blízkymi.

Po návrate absolvovali karanténu aj antigénové testovanie, pričom nikto z nich nebol pozitívne testovaný.

Nákaza v sociálnych zariadeniach

K piatku malo toto ochorenie celkovo 39 zamestnancov a 75 klientov.

Pozitívny test na nový koronavírus malo deväť zamestnancov a 15 klientov z košického Arcusu, ďalších 14 zamestnancov a 21 klientov evidujú v zariadení Lúč v Šemši.

Lumen v Trebišove má nakazených osem zamestnancov a 33 klientov, Via Lux v košickej Barci dvoch zamestnancov a jedného klienta.

Po jednom zamestnancovi s pozitívnym testom hlásia Lidwina v Strážskom a Ondava v Rakovci nad Ondavou.

Idea v Prakovciach a Subsidium v Rožňave evidujú po dvoch nakazených zamestnancoch.

Päť klientov s ochorením Covid-19 hlási Anima Michalovce.

„Klienti aj zamestnanci sú pravidelne testovaní každé dva týždne. Doposiaľ novému koronavírusu v župných zariadeniach sociálnych služieb podľahlo 14 klientov a jedna zamestnankyňa," informovala hovorkyňa.

Stredoškolákov čaká testovanie

Na všetkých stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK aktuálne prebieha dištančné vzdelávanie, ktoré by malo potrvať do 24. januára.

Pred nástupom do školy by sa malo realizovať testovanie.

Absolvovať ho má žiak, jeden jeho zákonný zástupca a zamestnanci škôl.

Kraj by mal celkovo otestovať takmer 35 000 ľudí.

„Košický samosprávny kraj pripravuje na toto testovanie odberné miesta. Predbežne vytvoril 26 odberných miest v každom regióne v kraji, kde by malo byť 45 odberných tímov. Testovanie, ako aj obnovenie prezenčného vyučovania bude závisieť od aktuálnej pandemickej situácie," priblížila Terezková.