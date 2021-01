Starostov z okolia Košíc a primátora Medzeva účasť na testovaní nepotešila

Rozhodnutie však neľutujú.

17. jan 2021 o 20:14 TASR, Klaudia Jurkovičová

MEDZEV, VEĽKÁ IDA, BUDIMÍR. V snahe prispieť k zmierneniu nepriaznivej epidemiologickej situácie v regióne sa k plošnému testovaniu realizovanému v Košiciach pridalo aj niekoľko obcí z okresu Košice-okolie.

Počet domácich obyvateľov, ktorí využili možnosť bezplatne sa otestovať, očakávania zástupcov samospráv nenaplnil.

Napriek tomu svoje rozhodnutie neľutujú.

Smorada: Potešil nás záujem Rómov

"Očakávali sme viac. Chceli sme vykonať do 2500 až 3000 testov, ale za sobotu sa vykonalo len 783 a v nedeľu chodilo menej ľudí," povedal primátor mesta Medzev Matej Smorada (nezávislý) s tým, že aj keď bola účasť na testovaní nízka, potešil ich záujem najmä rómskeho obyvateľstva.

Podotkol, že samospráva cítila predovšetkým potrebu umožniť svojim obyvateľom otestovať sa priamo v meste, aby nemuseli chodiť do krajského mesta, vzdialeného hodinu cesty autobusom.

Ako doplnil, mesto plánuje otvoriť svoje dve odberové miesta aj koncom budúceho týždňa. Budú si chcieť overiť, či môžu otvoriť obecnú materskú školu.

V prípade plošne nariadeného testovania by však Smorada uvítal, ak by sa pre jednotlivé odberové miesta vopred stanovili limity finančných nákladov.

"Dúfame, že sa dorieši, čo máme zabezpečiť my ako samospráva a čo bude zabezpečovať štát," dodal.

Počas víkendu sa v Medzeve vykonalo spolu 1467 antigénových testov, z ktorých bolo 13 pozitívnych. Zistená bola teda 0,88-percentná miera pozitivity.

Veľkej Ide čísla zvýšili cezpoľní

V obci Veľká Ida, kde umožnili obyvateľom vopred sa na testovanie objednať, naplnili kapacitu odberového miesta na 80 až 90 percent.

Aj keď im mieru pozitivity u otestovaných osôb zvýšili cezpoľní, starosta Peter Nagy (nezávislý) rozhodnutie pridať sa k plošnému testovaniu neľutuje.

"V testovaní vidím zmysel. Aj občania si to chvália. A aj keby sa vláda nebola rozhodla, ja som už nahlásil, že chceme testovať rodičov a žiakov pred nástupom do školy," vyjadril sa s tým, že ak sa obci podarí obstarať dostatok antigénových testov, obecné testovanie sa tam zopakuje koncom nasledujúceho týždňa.

Počas piatka a soboty tam spomedzi 327 otestovaných ľudí malo pozitívny výsledok 12 osôb, čo predstavuje 3,66-percentnú mieru pozitivity.

Aj tam sa však testovali i cezpoľní.

Budimír, Košice a ostatné obce

Aj v Budimíre sú za vysokou mierou pozitivity cezpoľní.

Ako informoval starosta obce Vojtech Staňo (Smer), počas víkendu otestovali spolu 636 ľudí, z ktorých bolo len 238 domácich, všetkých pozitívne testovaných eviduje obec 26, z nich však len štyroch domácich.

Miera pozitivity, berúc do úvahy celkové počty, tak dosiahla úroveň 4,09 percenta.

"Nerád by som bol, aby sme mali teraz nariadené nejaké mimoriadne opatrenia a v skutočnosti by to nebolo založené na pravdivých údajoch," povedal s tým, že o testovaných preto urobí štatistiku, ktorú odovzdá regionálnym hygienikom.

Len v sobotu sa testovalo aj v obciach Belža, kde miera pozitivity dosiahla 2,1 percenta, Paňovce (1,3 %) a Ždaňa (1,3 %).

V Košiciach sa od piatka do nedele otestovalo celkovo 28 539 ľudí, z ktorých bolo 501 pozitívnych. Miera pozitivity dosiahla 1,76 percenta. Údaje sú vrátane odberového miesta v areáli spoločnosti U. S. Steel Košice.