Kruhový objazd na Moldavskej zmenia na kvetinový záhon

Obyvatelia Terasy rozhodli o projektoch mestskej časti.

24. jan 2021 o 0:00 Kristián Sabo

Takto by mal vyzerať kruhový objazd na Moldavskej ulici. (Zdroj: Ilustračné foto)

KOŠICE. Mestská časť (MČ) Košice-Západ spolupracuje s obyvateľmi na skrášľovaní okolia už druhý rok.

V uplynulých dňoch vyhodnotila aktuálne návrhy participatívneho rozpočtu. Dohromady dostali takmer dvadsiatku projektov.

Preinvestujú takmer 70-tisíc eur

Starosta Terasy Marcel Vrchota (SaS) prízvukuje, že takýmto spôsobom mohli obyvatelia transparentne navrhnúť a určiť, do čoho sa investuje časť z rozpočtu samosprávy, teda aj ich peňazí.

„Obyvatelia predložili svoje nápady vo forme projektov. Majú byť všeobecne prospešné a slúžiť ako nástroj na podporu komunít a zvýšenie podielu obyvateľov na rozhodovaní o hospodárení s financiami mestskej časti. Tie, ktoré splnili podmienky realizovateľnosti, boli zaradené do elektronického hlasovania v dvoch kategóriách (malý projekt do 1 699 eur a veľký do 12-tisíc eur). Realizácie sa dočká desať projektov, päť malých a zvyšok veľkých,“ uviedol Vrchota.