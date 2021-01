Dvadsaťročný problém s vrakmi sa končí, Košice chystajú parkovisko

Bude v areáli bytového podniku.

24. jan 2021 o 0:00 Katarína Gécziová, Judita Čermáková

Plocha v areáli bytového podniku, ktorá by mala slúžiť ako parkovisko pre vraky. (Zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Druhé najväčšie mesto na Slovensku roky nemá vlastné parkovisko, kam by putovali vraky zo sídlisk, ktoré zaberajú miesto iným autám.

Teraz Košice konečne našli odpoveď, kde by ich mohli umiestniť.

Ešte v roku 2019 uverejnila samospráva na oficiálnej webstránke oznam, že hľadá vhodnú lokalitu na vytvorenie parkoviska.

A dnes má magistrát v rukách konkrétny priestor.

Po iniciatíve primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) má Bytový podnik mesta Košice podniknúť všetky potrebné kroky, aby sa v ich areáli mohlo v druhom polroku 2021 začať s prevádzkou takéhoto určeného parkoviska.

Vyrieši sa tým 20 rokov starý problém.

„V závere minulého roka zorganizoval priamo v Bytovom podniku mesta Košice stretnutie so všetkými kompetentnými, aby sa tam čo najskôr mohlo zriadiť určené parkovisko pre automobily. Mesto malo ponuku od súkromnej spoločnosti, ktorá túto službu chcela pre nás realizovať za 60 000 eur ročne, no vo vlastnej réžii to vieme urobiť podstatne efektívnejšie,“ vysvetľuje hovorca mesta Vladimír Fabian.

Náklady 200-tisíc eur

V severnej časti areálu bytového podniku na Južnom nábreží číslo 13 je vytypovaná parcela, ktorá by rozlohou sedela pre požadované množstvo starých nepojazdných áut.

Svoje nové útočisko by tam malo nájsť zhruba 200 takýchto autovrakov.