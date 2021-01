Prešľap župy s odmenami je nepochopiteľný

Odpoveď kraja bola všetko iné, len nie priesvitná a zrejmá.

20. jan 2021 o 0:00 Peter Jabrik

Transparentný nemôže znamenať, že vyložíme karty na stôl vtedy, keď nám to vyhovuje alebo keď my rozhodneme, že je to vhodné.

Súvisiaci článok Dotlačená župa odkryla odmeny. Priemerne 1 037 eur na úradníka Čítajte

Transparentný totiž v samej podstate slova znamená priesvitný, priehľadný, zreteľný, zrejmý atď.

Odpoveď Košického samosprávneho kraja na triviálnu otázku, koľkým zamestnancom vyplatili koncoročné odmeny a v akej celkovej výške, bola všetko iné, len nie priesvitná a zrejmá.

Priehľadná i zreteľná bola iba ak ničím nepodložená snaha župy, aby sa zrozumiteľnej odpovedi vyhla.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Aby bolo jasné. Obhajoba vlastného vyplatenia odmien tým, koľko presne dalo zamestnancom bývalé vedenie za Smeru v roku 2017, je mediálna a politická šikovnosť.

Ale zároveň nezverejniť svoje konkrétne čísla za rok 2020 je neakceptovateľné politikárčenie.