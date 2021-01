Po rokoch sa priznal, že vykradol zlatníctvo. Neuverili mu

Otvoriť košický prípad ešte z roku 2007 súd definitívne odmietol.

21. jan 2021 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. V histórii košickej kriminality azda niet prípadu, v ktorom by sa páchateľ tak vytrvalo domáhal trestu, ako je to v kauze vykradnutia zlatníctva Leo Gold na Hlavnej ulici.

Súd za tento čin z roku 2007 nepotrestal nikoho, keďže polícia a prokuratúra nepredložili dostatok dôkazov.

Jediný, kto si vypočul rozsudok, bol dnes už 43-ročný Daniel Jancusko z obce Ruskov v okrese Košice-okolie. Usvedčiť sa ho podarilo iba z podielnictva.

Spokojný s trestom bol do roku 2018, kedy podal návrh na obnovu konania. Okresný súd mu ju trikrát povolil, no po sťažnostiach prokurátora sa prípad zakaždým dostal na krajský súd.

Na sklonku minulého roka „kraj" rozhodol v prípade obnovy do tretice a zrejme naposledy.

Obvinili troch, odsúdili jedného

Zo zlatníctva v marci 2007 zmizlo vyše 12 kilogramov prevažne zlatých šperkov za 5,18 milióna Sk (171,9 tisíca eur).

Páchatelia si odniesli 3 468 zlatých šperkov, dva perlové náhrdelníky a 58 výrobkov z ušľachtilej ocele.

Polícia expresne rýchlo vypátrala troch údajných páchateľov a našla aj šperky.

Ukryté boli v kufríku v psej búde pri Jancuskovom rodinnom dome v obci Ruskov.

Jeho a dvoch Košičanov, Mareka K. a Mareka L., obvinili z krádeže.

No keďže polícii chýbali dôkazy na to, aby Marekov postavila pred súd, ich trestné stíhanie bolo zastavené.

Jancusko sa priznal len k tomu, že kufrík našiel v jarku pri ceste. Šperky potom doma prevážil a rozdelil do balíčkov.

V septembri 2012 ho okresný súd za podielnictvo poslal na 12 rokov do ústavu s maximálnym stupňom stráženia. V apríli 2013 to krajský súd potvrdil.

To už bol však Ruskovčan niekoľko týždňov vo väzbe. Patril do partie obvinenej z vykradnutia 13 bankomatov Slovenskej sporiteľne.

V marci 2017 za to na prešovskom súde dostal 13 rokov a 2 mesiace, ktoré si mal odpykať po skončení 12-ročného trestu za zlatníctvo.

Po rokoch sa priznal

Po 10 rokoch sa Jancusko v kauze Leo Gold rozhodol zmeniť pôvodnú výpoveď.

„Chcem popísať skutok tak, ako sa v skutočnosti stal, aby som bol odsúdený za to, čo som skutočne spáchal," uviedol v žiadosti o obnovu konania.

V novembri 2018 na súde podrobne opísal, ako sa s komplicom Marekom L. na vykradnutie zlatníctva pripravovali a ako ju zrealizovali.

Keďže suda Ľuboš Vereš toto priznanie vyhodnotil ako „nové a doteraz neznáme dôkazy", obnovu povolil.

V prípade, že v novom procese by bol Jancusko odsúdený za krádež, po započítaní trestu za bankomaty by mohol v novom súhrnnom treste namiesto vyše 25 rokov stráviť za mrežami oveľa kratší čas. „Ušetril" by vyše 10 rokov.

Krádež potvrdil komplic

Prokurátor však podal proti povoleniu obnovy sťažnosť. Zdôvodnil ju absenciou aj iných dôkazov a tiež podozrením, že Ruskovčan sa mohol všetky ním spomenuté podrobnosti dozvedieť zo spisu.

Krajský súd sťažnosti vyhovel, verdikt o povolení obnovy zrušil a spis vrátil prvostupňovému súdu na nové konanie.