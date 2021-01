Na výtlky a kanál osadili značky. Vodiči ich zbadajú na poslednú chvíľu

Mesto Košice čaká na lepšie počasie a výrobu teplých asfaltových zmesí.

21. jan 2021 o 0:00 Kristián Sabo, Judita Čermáková

KOŠICE. Nahnevaní Košičania sa sťažujú na niekoľkomesačnú nečinnosť cestárov.

Upozorňujú na provizórne dopravné značenia pri výtlkoch a kanáloch, obávajú sa nehôd.

Vodič: Kladú nám zbytočné prekážky

V Krásnej je na ceste diera, z ktorej trčí výstražný stĺpik.

°Mnohí ho zbadajú na poslednú chvíľu. Už je tam niekoľko týždňov a na ľadom pokrytej ceste môže dôjsť k nehode. Buď vodiči nedobrzdia a narazia do značky, alebo musia prejsť do protismeru. Podobné značenie je aj neďaleko Steel Arény v Košiciach, dokonca aj na Južnej triede. To skutočne cestári nemajú chvíľu, aby prišli a problém odstránili? Kladú vodičom zbytočné prekážky a znemožňujú bezpečnú jazdu,“ posťažoval sa Košičan Tomáš.

Dieru opravia na jar

Mesto o prekážkach na cestách vie. Tvrdí, že ich označuje, aby si vodiči nepoškodili autá.