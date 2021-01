Košice pred sto rokmi: Chytili nebezpečného lupiča, v parku ktosi vyrúbal stromy

Zaujímavosti z dobovej tlače.

24. jan 2021 o 0:00 Tomáš Ondrejšík

Pozn. Pre zachovanie autenticity sú články v pôvodnom znení a pravopise.

Zatknutie nebezpečných lupičov

Pred niekoľkými dňami sa vlúpali do hospodárskeho družstva v Séplaku pri Košiciach (dnes Mestská časť Krásna) lupiči, rozbili železnú pokladnicu a odcudzili asi 15000 Kč v hotovosti a iné predmety. Družstvo utrpelo škodu asi na 25 000 Kč.

Četníctvu v Barci a jednému tajnému z Košíc, sa podarilo po usilovnom pátraní zatknúť nebezpečného lupiča Jána Pucera z Bernátoviec a jeho spoločníkov Jozefa Benka z Čane a Máriu Mydlíkovú.

Pucer sa ku krádeží priznal a bol spolu so svojimi spoločníkmi zatknutý a odovzdaný súdu. Menovaný odpykal minulého roku osemmesačné väzenie, okrem toho sa dopustil ešte iných krádeží a bol postrachom pre celé košické okolie.

Bolo zistené, že Pucer sa mal s akýmsi Jánom Cirbusom z Rozhanoviec v najbližších dňoch vlúpať do mlynu v Čani, mal vykradnúť pokladnicu a potom utiecť do Maďarska. Pucer s Cirbusom sa uzhovorili, že si obstarajú vojenskú pušku, aby mohli vlúpanie do mlyna previesť s istotou. Plán menovaných bol zmarený.

Slovenský východ, 18. 1. 1921

Ďalšia košická rarita

Pred niekoľkými dňami sme poukázali na veľkomestský ráz Košíc, presnejšie na pouličné hodiny. Teraz už síce idú, ale v noci v nich nehorí elektrické svetlo. Prečo to?

O 11. hod. predsa musí každý občan spať, načo teda svietiť a k tomu v hodinách a dokonca pouličných?