Finančník rozbehol pyramídovú hru. Sloboda sa mu opäť vzdialila

Najvyšší súd predĺžil košickému podnikateľovi väzbu o ďalšie mesiace.

22. jan 2021 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Ťažko by sme v súdnom archíve našli prípad, ktorého hlavnému aktérovi by bola toľkokrát predlžovaná väzba ako košickému podnikateľovi vo finančníctve Dávidovi Gedeonovi (31).

Už vyše rok a pol čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu podvodu v štádiu pokusu a z prečinu neoprávneného podnikania.

Odkedy ho v lete 2019 poslal Okresný súd Košice-okolie za mreže, Úrad špeciálneho prokurátora (ÚŠP) vyvinul maximálne úsilie, aby tam ostal čo najdlhšie.

V uplynulých dňoch, keď sa blížil zatiaľ posledný termín trvania väzby, uspela prokuratúra aj po štvrtýkrát.

Dvakrát sviatkoval za mrežami

Krátko po vznesení obvinenia sa Gedeon v polovici júla 2019 ocitol vo väzbe na Floriánskej ulici.

Dôvodom bola obava košického súdu, že na slobode by ovplyvňoval svedkov a pokračoval v trestnej činnosti. S tretím väzobným dôvodom, obavou z vyhýbania sa vyšetrovaniu, prokuratúra neuspela.

Odkedy vyšetrovanie prevzala Národná kriminálna agentúra, súdy predlžovali väzbu viackrát.

Po prvý raz vlani vo februári, kedy Gedeonovi končila prvá (šesťmesačná) lehota jej trvania. Hoci ÚŠP žiadal natiahnuť väzbu o sedem mesiacov, NS SR pridal iba tri, teda do mája 2020.

Keď sa malo skončiť toto prvé predĺženie, špeciálna prokuratúra požiadala o ďalšie, konkrétne do polovice decembra. A pridala aj návrh na rozšírenie dvoch doterajších väzobných dôvodov o tretí, teda obavu pred útekom.

ŠTS síce predlženie väzby zamietol a rovnako rozšírenie väzby o tzv. útekovú, no po sťažnosti ÚŠP vyniesol NS SR verdikt čiastočne opačný. Dôvody väzby nerozšíril, no opäť ju predĺžil o ďalšie štyri mesiace, teda do polovice septembra.

Aj pred uplynutím tejto lehoty špeciálna prokuratúra požiadala o ďalšie zotrvanie Gedeona za mrežami. Tentoraz o sedem mesiacov, do apríla 2021.

Sudca pre prípravné konanie ŠTS žiadosť zamietol. Opäť iný názor mal NS SR, ktorý väzbu predĺžil o vyše štyri mesiace, teda do 31. januára 2021.

ÚŠP: Ďalších šesť mesiacov

S blížiacom sa termínom možného januárového prepustenia Gedeona na slobodu požiadal ÚŠP o ďalšie predĺženie väzby. Tentoraz o šesť mesiacov, do konca júla.