Ľudia sa zložili na pokuty pre obyvateľov Moldavy

Do Košíc išli po drevo. Dostali exemplárne pokuty.

21. jan 2021 o 15:57 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Začiatkom roka cestovali traja muži z Moldavy nad Bodvou do Košíc.

Súvisiaci článok Rómom z Moldavy cestujúcim po drevo sa ľudia zbierajú na pokuty Čítajte

Žijú v osade, do mesta išli dvoma autami po dohodnuté drevo na kúrenie vo svojich príbytkoch.

Zastavila ich policajná hliadka a za porušenie zákazu dali vodičovi 500-eurovú pokutu, rovnako aj obom spolujazdcom.

Podľa policajných štatistík polícia rozdáva bežne pokuty za porušenie protipandemických opatrení okolo 60 eur.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Za čiarou okresu

„Som z Moldavy nad Bodvou. Myslel som si, že to patrí pod Košice, že to je jeden okres, nevedel som, že idem do iného okresu,“ vysvetľoval Lukáš Hudák.

Košice-okolie sú okres, ktorého okresné mesto sú Košice, no tie sa nachádzajú už v inom okrese.

Jeho strýko Igor Hudák už vyzbieral 838 eur od rómskych poslancov Národnej rady SR a niekoľkých ľudí.

Občiansky aktivista Ján Galik, ktorý v Košiciach organizoval protesty Za slušné Slovensko, v stredu večer rozbehol zbierku peňazí na zvyšnú časť pokuty.

Posádku poznajú

Súvisiaci článok Na Fica, Kotlebu či Harabina si za porušovanie opatrení netrúfnu. Rómovi dali pokutu 500 eur Čítajte

„Prvé informácie boli, že dostali pokutu 500 eur, ale oni dostali všetci traja pokutu 500 eur. Potrebujeme vyzbierať ešte 662 eur, aby mohli vyplatiť pokuty všetci traja. S posádkou auta máme aj osobné skúsenosti - sú to ľudia, ktorí sa snažia pomáhať celej osade, či už s učením, distribúciou oblečenia, drogérie či rúšok,“ hovorí Galik z centra Klub, ktoré pravidelne pomáha vylúčeným komunitám.

Za necelých 24 hodín sa im podarilo vyzbierať 600 eur.

Na pokutu prispeli aj manželia Neuwirthovci, ktorí patria k osobnostiam košickej Nežnej revolúcie.

„Hoci sme obaja s manželom dôchodcovia, prispejeme, pretože ide o nespravodlivosť, proti ktorej bojujeme celý život. Kedy bude konečne platiť jeden meter pre každého?“

Drevo ako základná komodita

Galik očakáva, že cieľovú sumu sa podarí vyzbierať.

„Tento prípad zasiahol aj ľudí mimo Košíc, zaujíma sa o to celé Slovensko, lebo ľuďom sa zdá, že je to prehnané, neadekvátne a že to nie je fér. Je to skutočne dvojitý prístup. Ľudia nerešpektujú rôzne nariadenia a reálne ohrozujú iných, či pri zhromažďovaní bez rúšok, či je to vicepremiér, ktorý si cestuje hore-dole bez testovania sa a tam sa nič nedeje. Jediné, čoho sa dopustili títo Rómovia, bolo, že prekročili hranice okresu. Pre nich je však drevo životne dôležitá vec, ako pre iných nákup potravín alebo návšteva lekárne. Žijú v takých podmienkach, že keď drevo nebudú mať, zamrznú,“ vysvetľuje motiváciu zbierky Galik.

Prípadom sa už zaoberá aj úrad ombudsmanky, pokutu musia vyplatiť najneskôr do 28. januára 2021.