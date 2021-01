Pleseň a hlodavce na staniciach. Záchranárom začalo veľké sťahovanie

Zmenu čaká tretina staníc na východe.

25. jan 2021 o 0:00 Katarína Gécziová

Centrála Záchrannej služby Košice by mala po zmenách sústrediť väčšinu košických staníc. (Zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Mapa staníc Záchrannej služby Košice (ZSK) sa v nasledujúcich mesiacoch výraznejšie zmení.

Štátny poskytovateľ chce sťahovať približne tretinu zo svojich 57 staníc, z ktorých vyrážajú sanitky za urgentnými stavmi.

Časť priestorov už záchranári vymenili za nové.

K 21. januáru ZSK presťahovala tri stanice v Medzeve, Spišských Vlachoch a Budimíre a jednu v Sobranciach.

„V troch prípadoch šlo o presun do priestorov v rámci lokality, v jednom prípade sme stanicu relokovali z obce Budimír do obce Chrastné. Do konca prvého polroka chceme dotiahnuť presťahovanie niektorých staníc v Košiciach, Poprade a vo Svite,“ vymenoval hovorca záchrannej služby Viktor Wurm.