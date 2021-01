Hygienici naraz: Nemajú cvičiť pilotov. Môžu

Vrtuľníková akadémia sa drží toho, že študenti lietať smú.

23. jan 2021 o 0:00 Peter Jabrik

Vrtuľníky Black Hawk lietajú so študentami aj počas lockdowvnu. Slovak Training Academy zdôrazňuje, že to má odobrené hygienikmi. (Zdroj: STA)

KOŠICE. Od 1. januára platí na Slovensku sprísnený lockdown pre veľmi vážnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením Covid-19.

Platí zákaz vychádzania, povolené sú iba presne špecifikované výnimky.

Čitateľ: Stále lietajú. Môžu mať výnimku?

„V čase zákazu vychádzania a zavretých škôl stále lietajú vrtuľníky Slovak Training Academy (STA) v Košiciach. Mohli by ste sa opýtať, či teda naďalej školia pilotov. A ak áno, na základe akej výnimky to robia. Ja ich totiž v žiadnej výnimke vo vyhláške hlavného hygienika nevidím. Pritom sami tvrdia, že majú študentov,“ obrátil sa na Korzár náš čitateľ.

Dúfal, že aspoň cez lockdown si od ich hluku oddýchne.

Nerozumie, ako by mohli mať školení účastníci výcviku výnimku zo zákazu vychádzania, keď nie sú zamestnancami, ktorí do práce dochádzať smú, ale aj to len vtedy, ak vzhľadom na charakter práce nemôžu využiť home office.

Čitateľ nám poslal aj viacero záznamov z flightradaru, ktorý dokazuje pomerne frekventované lety vrtuľníkov výcvikového strediska už od prvého dňa tohto roka.

Vzlietli zo základne na košickom letisku v Barci a potom zvykli intenzívnejšie krúžiť nielen nad ním, ale i nad pristávacou plochou v neďalekej obci Paňovce.

V polovici januára pristávali i v košickej mestskej časti Poľov.

„Napríklad 13. januára to bolo ukážkové – minimálne 17 okruhov medzi Barcou, Perešom a Poľovom,“ konkretizoval sťažovateľ.

STA požiadala hygienikov o stanovisko

„V súvislosti s platnými protiepidemickými opatreniami vlády SR si spoločnosť STA momentálne neuplatňuje žiadnu výnimku. Naša spoločnosť prísne dbá na dodržiavanie hygienických, bezpečnostných a ďalších opatrení. Teoretická výuka našich študentov pokračuje formou dištančného vzdelávania,“ reagoval 8. januára hovorca STA Dušan Tokarčík.