V zariadení Arcus majú nové ohnisko nákazy, očkovanie prerušili

Šesť klientov zomrelo.

22. jan 2021 o 17:48 Róbert Bejda

KOŠICE. Napriek prísnym hygienicko-epidemiologickým opatreniam sa v zariadení sociálnych služieb Arcus na Skladnej v Košiciach, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj (KSK), objavilo nové ohnisko nákazy Covid–19.

Pozitívny test na nový koronavírus malo k piatku celkom 71 klientov a 30 zamestnancov.

Priebeh ochorenia klientov je rôzny – zatiaľ čo približne tretina nemá žiadne príznaky, asi u pätiny nakazených je priebeh ťažší.

Informovala o tom hovorkyňa Úradu KSK Anna Terezková.

Vypadla tretina personálu

„Ide o špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, v ktorom žijú prevažne starší klienti, mnohí s rôznymi pridruženými diagnózami. Napriek prísnym opatreniam v zariadení, žiaľ, do dnešného rána zomrelo šesť klientov, ktorí boli pozitívne testovaní na vírus Covid-19. Je nám to veľmi ľúto, rodinám vyjadrujem úprimnú sústrasť. Pri zariadeniach, kde sa vyskytla vysoká miera nákazy, sme obzvlášť obozretní, preto budeme musieť preveriť dodržiavanie predpísaných opatrení,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vzhľadom na vysoký počet nakazených zamestnancov eviduje zariadenie Arcus výpadok viac než tretiny personálu.

KSK v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a intervenčným tímom hľadá riešenie, ako tento výpadok doplniť a udržať chod zariadenia.

V novom sedemdňovom turnuse, ktorý nastúpi v pondelok 25. januára, očakávajú posilu z humanitárnej organizácie ADRA.

Aktuálne je samostatne izolované každé zo šiestich poschodí zariadenia.

O klientov na každom z týchto poschodí sa stará samostatný tím, zložený zo štyroch až piatich zamestnancov, ktorí zostávajú pracovať v zariadení nepretržite celý týždeň.

Klienti sú izolovaní na izbách, kam dostávajú aj stravu.

KSK: Situácia v Arcuse je mimoriadne vážna

KSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti celkovo 13 zariadení sociálnych služieb.

„Vo viacerých našich zariadeniach sa už vyskytla nákaza, preto vieme porovnať riadenie v takýchto prípadoch. Situácia v Arcuse je mimoriadne vážna a je možné, že došlo k zlyhaniu vedenia daného zariadenia. Bilancia 6 mŕtvych za 5 dní je smutným rekordom tejto pandémie v našom kraji. Všetky kroky ako aj dodržiavanie opatrení preveríme a nateraz posielame do zariadenia Arcus krízový manažment,“ uviedol župan Trnka.

V 13 župných zariadeniach sociálnych služieb sa približne 1 200 zamestnancov stará o zhruba 1 800 klientov.

K piatku eviduje župa dokopy 68 zamestnancov a 99 klientov, ktorí boli pozitívne testovaní na nový koronavírus.

"Domov sociálnych služieb Lúč v Šemši hlási 10 zamestnancov a 20 klientov s vírusom COVID-19, Lumen v Trebišove 11 zamestnancov a 2 klientov. Ochorenie má aj 6 pracovníkov a 5 klientov v zariadení Subsidium v Rožňave a 5 zamestnancov a 1 klient vo Via Lux v Košiciach-Barci. Test na nový koronavírus s pozitívnym výsledkom taktiež mali zamestnanci zo zariadení Domko v Košiciach (2), Idea v Prakovciach (1), Lidwina v Strážskom (2) a Ondava v Rakovci nad Ondavou (1)," informuje KSK.

Do dnešného dňa podľahli ochoreniu Covid-19 jedna zamestnankyňa a 26 klientov zariadení sociálnych služieb.

Očkovanie pokračuje, v Arcuse nie

KSK podporuje zamestnancov aj klientov zariadení sociálnych služieb v rozhodnutí nechať sa zaočkovať proti Covid-19.

K piatku už dostalo prvú dávku vakcíny 409 zamestnancov a 232 klientov, pričom očkovanie naďalej pokračuje.

"Tento týždeň začalo Ministerstvo zdravotníctva SR pilotne očkovať aj mimo očkovacích centier, čo by pomohlo výrazne uľahčiť logistiku vakcinácie. Medzi prvými na Slovensku, ktorí dostali vakcínu priamo teréne, boli zamestnanci a klienti župných zariadení Via Lux z Barce, Regina z Kráľoviec a Lúč v Šemši. Pilotné očkovanie bolo tento týždeň naplánované aj v Arcuse v Košiciach, no pre vysoký výskyt ochorenia sa presúva, kým sa stabilizuje situácia," dodáva KSK.