Košice idú opäť odpustiť dane vonkajším sedeniam

25. jan 2021 o 0:00 Jana Ogurčáková

Ľudia by sa čoskoro mohli vrátiť do mesta. (Zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Košická radnica zverejnila zmenu pravidiel pre vonkajšie sedenie na najbližšie necelé tri mesiace.

Podľa jej návrhu by malo byť od 8. februára do konca apríla oslobodené od dane za užívanie verejného priestranstva.

Polaček: Vrátiť život do mesta

„Chceme vyjsť v ústrety reštauráciám, kaviarňam alebo barom a pomôcť im v týchto ťažkých časoch, keď nemôžu využívať interiérové priestory. Ak by sa postupne zmiernil lockdown a opätovne by sa mohli otvoriť výdajné miesta cez okienko, pomohlo by to celému odvetviu. Takisto od toho očakávame, že po odpustení poplatkov by sa opäť mohol vrátiť väčší život do centra mesta,“ vysvetľuje zámer primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).