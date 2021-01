Starostka Malej Lodiny: Most demolujú pretekári, veľké autá treba vážiť

V noci ho opravili, skrutky musia doťahovať.

24. jan 2021 o 15:26 Kristián Sabo

KYSAK. Iba päť dní po spustení mosta medzi Kysakom a Veľkou Lodinou do prevádzky došlo k jeho poškodeniu.

Opravu zabezpečil KSK

Košický samosprávny kraj (KSK) v sobotu informoval, že ak nedôjde k oprave, je možné, že most uzavrú.

To sa podľa starostky Malej Lodiny Adriány Fečkovej (KDH) zatiaľ nestane.

„Som veľmi spokojná, most je už našťastie opravený. Vymenili sa dosky, pripevnili náhradné časti obrubníka. V sobotu sme mali krízový štáb, kde sme riešili túto situáciu. Každopádne, most je pre nás dôležitý, ak ním niekto prejde, za 25 minút je v Košiciach, len cesta cez obchádzku neraz trvala tak dlho. V noci na nedeľu zamestnanci Správy ciest KSK vymenili mostnice, ktoré boli ako náhradné zo Správy štátnych hmotných rezerv. Či boli zhnité, neviem. Pre nás je dôležité, že máme most. Ten je bezpečný, o čom nepochybujem,“ vraví Fečková, ktorá bola aj pri oprave mosta v noci zo soboty na nedeľu takmer do 1. hodiny.