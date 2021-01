Sťažuje sa na chaos pri vakcinácii: Nevpúšťajú podľa objednaného času

Nemocnica: Nemôžeme ovplyvniť, kedy ľudia prídu.

27. jan 2021 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Počas stále sa ešte len rozbiehajúceho očkovania proti ochoreniu Covid-19 prichádzajú postupne na rad aj najstarší obyvatelia.

Pani Magda sa na Korzár obrátila so svojou neveľmi pozitívnou skúsenosťou z vakcinácie v košickej Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) na Rastislavovej ulici.

„Bola som ako sprievod na očkovaní s mojou mamkou, ktorá má vyše 85 rokov. Objednala som ju cez formulár a čas očkovania bol hneď ráno v UNLP, pavilón II. Už o 7.10 sme boli na mieste, pred nami asi 10 ľudí, väčšinou starých aj so sprievodom,“ začala s popisom diania vo vakcinačnom centre.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Púšťali, ako kto prišiel

Predpokladala, že ich budú volať podľa určeného času.

Prekvapilo ju preto, keď začali vpúšťať podľa toho, ako kto prišiel.

„Keď som sa spýtala pracovníka, ktorý overoval osobné údaje, prečo sa neočkuje podľa objednania, povedal, že čas je iba orientačný a že keby sme mali čas objednania trebárs na 11.00 a prídeme o 7.00, tak ideme podľa poradia, ako sme prišli,“ uviedla sťažovateľka.

Súvisiaci článok Lekári košickej nemocnice: Tri týždne prešli, druhú dávku vakcíny nemáme Čítajte

Dodala, že by bolo dobré očkovanie trochu zorganizovať.

Zdravotníčka, ktorá pri dverách merala teplotu, by mohla podľa nej oznámiť, že teraz idú napríklad ľudia objednaní od 7.00 trebárs do 7.05 - to je 5 ľudí.

„Každý by si to kontroloval a bolo by to prehľadné.“

Hovorkyňa košickej nemocnice Monika Krišková reagovala, že každý deň je vo vakcinačnom centre UNLP iný a nie počas každého sa dlhšie čaká.