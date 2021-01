Košice pred sto rokmi: Víno zlacnelo, odevné obchody nahradili výčapy

Zaujímavosti z dobovej tlače.

31. jan 2021 o 0:00 Tomáš Ondrejšík

Pozn. Pre zachovanie autenticity boli články ponechané v pôvodnom znení a pravopise.

Mestské víno začalo ubúdať!

Návštevy mestských vinárskych pivníc sa v dôsledku zníženia cien vína výrazne zvýšili.

Pri doterajšej cene 18 korún sa ledva minulo denne 25 až 30 litrov vína. No odkedy sa cena znížila na 16 korún za kvalitné suché víno, jeho denná produkcia razom vyskočila na 80 litrov.

V meste by sme potrebovali už len kvalitnú miestnosť, a potom by sa obchod mohol rozbehnúť vo veľkom štýle ako sa to patrí.

Náš mešťanosta okamžite prijal nariadenie, podľa ktorého majú byť nevýnosné „odevné obchody“ vypratané a v nich zriadené výčapné miesta. Do dvoch týždňov by sa tak malo učiniť a potom sa už košické obecenstvo môže s veľkou vervou pustiť do pitia kyslastého moku našich vinohradov.

Kassai Hirlap, 25. 1. 1921

Miesto Ameriky - žiaľ

Matej Pacsák so ženou a s dvomi malými deťmi, vyzbrojení platným pasom a povolením na vycestovanie, sa rozhodli opustiť domovinu s vidinou lepšieho života v novom svete.

Ich cesta však skončila už v Prahe, kde sa po vyšetrení zistilo, že jedna z dcér je chorá. Je všeobecne známe, že Amerika prijíma na svoju pôdu zo zahraničia iba zdravých emigrantov.