Narastajú dlhy aj nespokojnosť. Kultúrnici: Jednorazová pomoc nič nevyriešila

Úsmev vráti kríza o niekoľko rokov späť.

31. jan 2021 o 0:00 Jana Ogurčáková, Judita Čermáková

KOŠICE. Kultúrne inštitúcie pociťujú dopady krízy spojenej s epidémiou koronavírusu rôzne.

Kým zdriaďovaná kultúra sa môže spoľahnúť na štátny rozpočet, inštitúcie z nezdriaďovanej sú odkázané na priazeň divákov. Mnohé už teraz bojujú s existenčnými problémami a hrozí im zánik. Kedy sa ľudia vrátia do kín či divadiel je neisté, kultúra ostáva aj pre túto vládu na chvoste záujmu. Niektorí kultúrnici dokonca vyzvali ministerku kultúry na odchod z funkcie.

Šéfov košických kultúrnych inštitúcii sme sa pýtali:

1. Ako vnímate informáciu, že za obdobie od marca 2020 do konca roka 2020 bola poskytnutá finančná pomoc z niektorej schémy pomoci v kultúre 85 ľuďom v umeleckých profesiách a 269 v neumeleckých profesiách spolu vo výške 1 092 200 eur. Ako sa táto pomoc dotkla vašej inštitúcie a považujete balík pomoci z ministerstva kultúry za dostatočný?

2. V Pláne obnovy, čiže dokumente, ktorý hovorí o použití zdrojov EÚ na sanáciu pandémie a udržateľnosti ekonomiky a zdravia obyvateľstva sa kapitola „kultúra" nenachádza. Ministerstvo reagovalo, že investície budú smerovať do obnovy historických a pamiatkovo chránených budov a avizuje aj zvýšenie transparentnosti a zefektívnenie rozhodovania pamiatkových úradov. Je to podľa vás dostatočná podpora kultúry?

3. Niektorým kultúrnym inštitúciám z nezriaďovanej kultúry (napr. Radošinské naivné divadlo) hrozí zánik. Ako to vnímate? Malo by ministerstvo kultúry aj pre tento rok zaviesť nejaký plán pomoci na preklenutie dôsledkov pandémie?

4. Aké sú aktuálne finančné straty z dôsledkov obmedzení na zabránenie šírenia koronavírusu vo vašej inštitúcii?

5. Je podľa vás rozdiel z hľadiska podpory, či je inštitúcia v Bratislave alebo v Košiciach?

6. Časť kultúrnej obce otvorene hovorí, že ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) už nemá jej podporu, niektorí kultúrnici ju aj požiadali o odchod z funkcie. Aký je váš názor? Cítite podporu z ministerstva kultúry? Zvláda ministerka kultúry svoj mandát?

Divadlo na peróne – riaditeľ Peter Kočiš

1. Každá pomoc v tejto situácii pre kultúru je vítaná, ale zároveň treba dodať, že je to len jednorazová pomoc, ktorá z dlhodobého hľadiska nevyriešila nič. Sme presvedčení, že žiaden umelecký alebo neumelecký profesionál si za túto finančnú pomoc nemohol dovoliť dovolenku v Dubaji alebo v Dominikánskej republike.

2. Je to smutné a hovorí to o našom postoji ku kultúre ako takej. Kultúra je dlhodobo podvyživená a je zázrak, že na Slovensku sú ešte stále ľudia, ktorí majú chuť ju tvoriť, podporovať a udržiavať. Zaslúžila by si oveľa väčšiu pozornosť.