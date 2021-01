NAKA obvinila šéfa vodární Hrehu, prokuratúra to zrušila

Podobne vyhovela aj sťažnostiam oboch spoluobvinených.

29. jan 2021 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Národná kriminálna agentúra (NAKA) Stred začala vlani v októbri trestné stíhanie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) Stanislava Hrehu.

A spolu s ním i bývalého člena predstavenstva vodární Rudolfa K. a konateľa obchodnej spoločnosti MM Invest Košice Jána Marušina.

Prví dvaja boli obvinení pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, spáchaný formou spolupáchateľstva.

Tretí bol obvinený z rovnakého paragrafu vo forme účastníctva.

Všetci podali voči trestnému stíhaniu sťažnosť, o ktorej v uplynulých dňoch rozhodla Okresná prokuratúra Košice I.

Pozemky na Aničke

Trestné stíhanie súviselo s predajom vodárenských nehnuteľností na Aničke.

Kúpila ich firma MM Invest, ktorá tam na pôvodne vodárenských, mestských a ďalších pozemkoch postavila bytový komplex Park Anička so 120 bytmi.

Podľa znenia obvinenia 19. februára 2014 v Košiciach uzavrel Marušin rámcovú zmluvu s vodárňami, zastúpenými Hrehom a členkou predstavenstva A. G., s cieľom nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam.

Na základe tejto zmluvy potom 28. marca 2014 Hreha a Rudolf K. svojimi podpismi uzavreli s Marušinom kúpnu zmluvu na nehnuteľnosti na developerskú činnosť.

Išlo o viacero parciel VVS s rôznou rozlohou, od pár metrov štvorcových až po tisíce. A tiež o vyše dvadsať stavieb, ktoré na týchto pozemkoch stáli.

NAKA vyčíslila škodu na minimálne 1,043 milióna

Podľa NAKA mali Hreha a Rudolf K. na základe podnetu Marušina porušiť povinnosť spravovať cudzí majetok, pričom podľa platnej legislatívy musia členovia predstavenstva vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou.

Tá zahŕňa aj povinnosť vykonávať ju v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov (tými sú v prípade VVS obce a mestá z celého východného Slovenska).

Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie, týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov.

Pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.

Podľa NAKA mali obvinení uskutočnením prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam spôsobiť VVS škodu vo výške najmenej 1,043 milióna eur.

Tá mala predstavovať rozdiel medzi znalcom vyčíslenou cenou pozemkov v čase podpisu zmluvy, teda sumou 1,703 milióna eur, a cenou za pozemky bez stavieb stanovenou zmluvou, čiže čiastkou takmer 660-tisíc eur.

Samotná VVS sa ako poškodená necítila.

V prípade, ak by NAKA doviedla prípad až na súd a ten by Hrehu a spol. uznal vinnými, hrozilo by im väzenie od 10 do 15 rokov.

Podali sťažnosť, vyplatilo sa

Hreha, Rudof K., Marušin a ich obhajcovia podali voči obvineniu sťažnosť.

„Vedenie spoločnosti je presvedčené, že k naplneniu žiadneho trestného činu nedošlo. Veríme, že fakty, zákon a zdravý rozum zvíťazia a v krátkom čase to dokážeme," povedal vlani šéf VVS pre Korzár.

Namietal, že vyšetrovateľ svoje závery o údajnej spôsobenej škode a jej výške opiera o jediný znalecký posudok bratislavského znalca Petra Pašku, od ktorého sa vedenie VVS zásadne dištancuje a „vyhradzuje sa k nemu z dôvodu jeho nesprávnosti spracovania".