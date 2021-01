Bola pozitívna. Testovať sa išla ešte trikrát za dva dni

Magistrát i hygienici varujú, že budú tvrdé postihy.

28. jan 2021 o 17:34 Peter Jabrik

KOŠICE. Testovať na nový koronavírus sa dá v Košiciach momentálne zadarmo prakticky denne na viacerých miestach bez čakania.

Niektorí pozitívne testovaní preto skúšajú podľa informácií z magistrátu šťastie, či náhodou na druhý deň nebudú už negatívni, a tak sa vrátia na odberové miesto krátko po tom, čo im predošlý test vyšiel pozitívny.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zachytili pozitívnych, ktorí prišli opakovane

„V Košiciach sme mali niekoľko prípadov opakovaných testov v priebehu jedného dňa a v jednom extrémnom išlo o štyri testy v priebehu dvoch dní, pričom všetky boli s pozitívnym výsledkom. Tieto osoby musí mesto hlásiť, pretože porušujú nariadenia, dokonca aj zákon,“ upozornil hovorca mesta Vladimír Fabian.

Dodal, že na všetkých odberových miestach sú príslušníci MsP i štátnej polície, ktorí v prípade zistenia takéhoto prípadu budú týchto ľudí riešiť.

„Dôrazne preto vyzývame všetkých, aby si uvedomili, že po pozitívnom teste sú povinní nastúpiť do 10-dňovej karantény. Ak sa niekto opäť dostaví na testovanie, pričom počas posledného víkendu (menej ako 10 dní dozadu – pozn. red.) bol pozitívne testovaný, náš systém na to už automaticky upozorní administrátora a ten je povinný upovedomiť políciu,“ varoval Fabian.

Pokuty bývajú zväčša do 100 eur

Súvisiaci článok V horších okresoch budú potrebné nové doklady o testoch Čítajte

„Vláda dala každému občanovi na zodpovednosť, že sa má sám izolovať a nahlásiť všetky svoje kontakty, keď bol pozitívne testovaný. Ak sa na takého nespratníka, ktorý to porušuje, príde, alebo nám ho niekto nahlási, okamžite o tom informujem krajské riaditeľstvo Policajného zboru. Oni nám ich niekoľkokrát skontrolujú. Keď polícia zistí porušenie, zašle nám o tom zápis a na základe neho pokutujeme. Zväčša to býva od 50 do 100 eur,“ poznamenala vedúca odboru hygieny životného prostredia a zdravia košického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Zuzana Dietzová.

„V prípade, ak sa pozitívne testovaná osoba namiesto nastúpenia do domácej karantény opätovne zúčastní testovania, tak je podozrivá aj z trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby podľa Trestného zákona,“ zdôraznila Mestská polícia Košice.

Hrozí za to niekoľkoročné väzenie. V čase mimoriadnej situácie sa môže trest v najzávažnejších prípadoch vyšplhať až do výšky 10 rokov.